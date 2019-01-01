جاتوزو: كنت غاضبًا من الأداء في الشوط الأول

مدرب ميلان سعيد بقلب لاعبيه للطاولة في الشوط الثاني أمام إمبولي

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته بأداء لاعبيه أمام إمبولي والتفوق في الشوط الثاني وتحقيق الفوز بثلاثية مقابل لاشيء في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإيطالي الكالتشيو.

وقال جاتوزو في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "لدينا أكثر من لاعب مصاب، باكيتا تدرب مرة واحدة فقط هذا الأسبوع بسبب تعرضه لنزلة برد، باكايوكو لم يكن أيضًا جاهزًا للعب، لم يعجبني الأداء في الشوط الأول، كنا نمتلك الكرة ولكن لا نتحرك بإيجابية نحو المرمى، في الشوط الثاني تحسن الأداء واستطعنا الفوز".

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كما أضاف اللاعب المتوج بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا: "مازالت هناك 13 مباراة على نهاية الموسم، نحتاج لدعم الجماهير لنا في كل مباراة".

يشار إلى أن ميلان يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي "سيري آ".