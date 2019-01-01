النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جاتوزو: كنت غاضبًا من الأداء في الشوط الأول

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
مدرب ميلان سعيد بقلب لاعبيه للطاولة في الشوط الثاني أمام إمبولي

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته بأداء لاعبيه أمام إمبولي والتفوق في الشوط الثاني وتحقيق الفوز بثلاثية مقابل لاشيء في المباراة التي استضافها ملعب سان سيرو في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإيطالي الكالتشيو.

وقال جاتوزو في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "لدينا أكثر من لاعب مصاب، باكيتا تدرب مرة واحدة فقط هذا الأسبوع بسبب تعرضه لنزلة برد، باكايوكو لم يكن أيضًا جاهزًا للعب، لم يعجبني الأداء في الشوط الأول، كنا نمتلك الكرة ولكن لا نتحرك بإيجابية نحو المرمى، في الشوط الثاني تحسن الأداء واستطعنا الفوز".

ماني يحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول

اختيارات المحررين

كما أضاف اللاعب المتوج بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا: "مازالت هناك 13 مباراة على نهاية الموسم، نحتاج لدعم الجماهير لنا في كل مباراة".

يشار إلى أن ميلان يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي "سيري آ".

إغلاق