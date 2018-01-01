جاتوزو عن العنصرية: يجب وقف المباريات

مدرب ميلان يوافق كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي بهذا الصدد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جينارو جاتوزو مدرب ميلان اعتقاده بأن المباريات يجب أن تتوقف حين تحدث وقائع الهتافات العنصرية ضد اللاعبين السمر.

وقال جاتوزو لقناة ميلان:"أتفق مع ما قاله كارلو أنشيلوتي (عن ضرورة إيقاف اللعب حين يحدث ذلك)". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وأضاف:"بالتأكيد لسنا البلد الوحيد الذي يشهد تلك الوقائع، مثلاً إنجلترا حيث يحدث ذلك رغم عظمة الحضارة الرياضية".

وأوضح:"أعتقد أن الوقت قد حان لإيقاف لعب كرة القدم والمباريات. يجب أن نكون أفضل من ذلك".

وتابع:"لقد أوشكنا على عام 2019، ولا زالت تلك الأمور تحدث بسبب 4 من الحمقى يبدأون تلك الهتافات. لا أعتقد أن إيطاليا بلد عنصري لأنه يضم الكثير من المهاجرين".

وكان مدافع نابولي كاليدو كوليبالي قد عانى من تلك الهتافات في مواجهة إنتر ميلان، مما أدى لطرده وإغلاق ملعب الأخير لمدة مباراتين.