جاتوزو: روما استحق أكثر في الشوط الأول

المدرب الإيطالي سعيد بأداء بيونتيك..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان اعتقاده بأن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني، بينما كان روما يستحق المزيد من الشوط الأول.

وقال جاتوزو عقب المباراة:"أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، روما استحق أكثر من الشوط الأول، وكان لدينا استحواذاً عقيما ولكننا أدينا بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف:"ربما استحق روما المزيد، ولكنهم فريق رائع بمواهب واضحة وعلمت أن الأمور ستكون صعبة".

وأوضح:"بيونتيك لاعب يخيف الخصوم وحين تُفتح قنوات التمرير يجبر الدفاع على التراجع، ما يخلق مساحات يمكننا العمل عليها، أعتقد أنه يؤدي بشكل رائع ويساعدنا كثيراً في الوقت الحالي".

وتابع:"اعتقد أن الشوط الأول كان سيئاً للغاية، بينما أضعنا الكثير من الفرص الواعدة في الشوط الثاني بالقرار الخاطئ أو التمرير الخاطئ".

يذكر أن التعادل حافظ لميلان وروما على المركزين الرابع والخامس بـ36 و35 نقطة على الترتيب.