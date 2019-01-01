جاتوزو يُجمد رحيل تشالهانوغلو عن ميلان

مدرب ميلان يستخدم حق الفيتو!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استخدم جينارو جاتوزو حق الفيتو وأوقف انتقال هاكان تشالهانوغلو لاعب وسط ميلان إلى لايبزيج الألماني.

ولم ينجح هاكان في الوصول للمستوى المتوقع من النجاح في ملعب سان سيرو، بعدما انضم للميلان قادمًا من بايرليفركوزن صيف 2017 مقابل 21.3 مليون يورو تقريبًا.

وارتبط اللاعب التركي بالرحيل عن الفريق هذا الشهر خاصة بالعودة لألمانيا، حيث أشارت عدة تقارير لرغبة لايبزيج في التعاقد معه.

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قناة سكاي سبورت الإيطالية أكدت أن النادي الناشط في البوندسيلجا تواصل مع اللاعب صاحب الـ24 عامًا بالفعل وتوصل معه لاتفاق حول البنود الشخصية لعقده، وكان في مراحل متقدمة من المفاوضات مع إدارة ميلان، لكن المدرب جاتوزو أوقف كل شيء.

القناة الإيطالية أوضحت أن جاتوزو أبلغ إدارة الميلان أنه ضد التفريط باللاعب صاحب الـ9 تمريرات حاسمة في السيري آ واليوروبا ليج هذا الموسم.

صحيفة بانوراما أكدت أن إيفان جازيديس المدير التنفيذي الجديد للنادي بات أكثر قربًا من جاتوزو وأنه يُفضل الاستماع له وتطبيق آرائه الفنية مع الفريق أكثر من المدير الرياضي ليوناردو.