جاتوزو بعد التعادل مع برشلونة: أشعر بخيبة أمل والفرص متساوية

المدرب الإيطالي ليس سعيدًا بالتعادل مع برشلونة

أصر المدير الفني لنابولي جينارو جاتوزو، على أن فريقه لم يفقد الأمل في الترشح للدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وذلك بعد التعادل مع برشلونة بهدف لمثله في موقعة "سان باولو" في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وبعد المباراة قال لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "كان بالإمكان القيام بعمل أفضل في الهجمات المرتدة، لكن الفريق قام بما كان يتعين علينا القيام به، وأعتقد أننا سمحنا لهم بفرص نادرة".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل نوعًا ما لأننا لم نخلف الكثير من الفرص، لكن أحيانًا تصاب بالتعب بعد العمل بجد طوال الوقت، ولسوء الحظ، لا يمكنك ارتكاب ولو خطأ واحد أمام برشلونة".

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وعن رأيه في فرص الفريقين في التأهل، قال "التأهل مفتوح على مصراعيه، وسيكون لدينا الوقت للاستعداد للمباراة، غير أن برشلونة سيخوض مباراة الإياب بدون فيدال وبوسكيتس".

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وتابع "ينبغي علينا الذهاب إلى هناك للعب من أجل التأهل، ولدى نابولي الكثير من اللاعبين الأقوياء، وفي المقابل برشلونة لديه أكثر من ذلك، لكن إذا لعبنا بتركيز، فستكون حظوظنا قائمة".

وختم حديثه "الهدف جاء من خطأ بعدما كسر ماريو روي التسلل، وكان ينبغي على ماكسيموفيتش العودة، لكن بدلاً من ذلك لم نغلق المساحة، على أي حال. إذا كنت في الموضع الصحيح، فيمكن لبرشلونة الضغط وفعل ما يحلو له لكن لن يحدث أي شيء، ولا شك أبدًا أن تحركات ميسي قد تسبب مشاكل، لكننا فقدنا بعض الجودة هذا المساء".

وسوف يستضيف ملعب "كامب نو" مباراة الإياب في الموافق الثامن عشر من مارس المقبل.