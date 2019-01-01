جاتوزو: أغلقت التلفاز بعد تقدم أتالانتا بهدفين

مدرب ميلان يلخص المشكلة كما يراها هذا الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جينارو جاتوزو مدرب ميلان عدم رضاه عن مستوى الاستمرارية الذي يظهره الفريق رغم الفوز على فيورنتينا بهدف نظيف في الأسبوع 36 للكالتشيو.

ولا زال موقف ميلان معقداً في صراع دوري أبطال أوروبا، حيث يتقدمه أتالانتا بـ3 نقاط رغم هذا الانتصار الأخير، بفضل فوزه على جنوى في وقت سابق من اليوم 2-1.

وقال جاتوزو عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"بعد تقدم أتالانتا بهدفين أغلقت التلفاز، حاولت أخذ قيلولة ولكن الأمر لم ينجح، لذلك ذهبت للاستحمام".

وأضاف:"لدينا فريق بنقاط قوته وضعفه، لقد أضعنا الكثير من الفرص للبقاء في المركز الرابع، نحن بحاجة للنضوج مع مجموعة اللاعبين الصغار الذين فقدوا الثقة في اللحظات الحاسمة".

وأوضح:"إذا قال لنا أحدهم في بداية الموسم أننا سنتساوي مع روما ونتقدم لاتسيو بأربعة نقاط ما كان أحد ليصدقه، المشكلة هي أنه كان بمقدورنا فعل ما هو أفضل ولكننا أهدرنا النقاط".

وتابع:"لقد لعبنا بشكل سيئ في بارما، ولكن ليس بنفس السوء أمام تورينو، مشكلتنا هذا العام هي أننا بحاجة للمزيد من الاستمرارية".

يذكر أن ميلان يحتل المركز الخامس بفارق نقطة عن إنتر ميلان الرابع الذي لم يلعب بعد.