جاتوزو: أتمنى أن يبقى هيجواين معنا

مدرب ميلان جينارو جاتوزو يتحدث عن مستقبل هيجواين مع الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

​قرر المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان، الدفع باللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين في التشكيلة الأساسية لمواجهة سامبدوريا في كأس إيطاليا يوم السبت، رغم الشائعات التي تحوم حول مستقبل اللاعب داخل قلعة سان سيرو.

هيجواين الذي يخوض موسمه الأول مع الروسونيري على سبيل الإعارة من فريق يوفنتوس، كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى فريق تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للعمل مع مدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري.

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وعن هذا الأمر قال جاتوزو: "إذا تدرب جونزالو بهذه الطريقة التي رأيتها، سأدفع به في المباريات كما قررت الدفع به أمام سامبدوريا، إنه يتدرب بشكل احترافي وباحترافية كاملة". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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كما أضاف المدرب الإيطالي: "أمر استمراره معنا أو رحيله يعود إلى شقيقه (مدير أعماله)، وليوناردو (المدير الرياضي لميلان)، ولكني أتمنى بقاء هيجواين معنا لأطول فترة ممكنة، وإذا لم يحدث هذا الأمر سنرى، ولكني أؤكد أن هيجواين سيشارك في المباريات طالما استمر بهذه الاحترافية".

يذكر أن هيجواين البالغ من العمر 31 عامًا كان قد سبق له اللعب لصالح ريال مدريد ونابولي.