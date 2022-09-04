"جاب أجلهم" .. أبو جبل "المظلوم" وراء نكسة النصر

العالمي تلقى هزيمة قاسية بالأمس أمام التعاون بهدف في الدقيقة 12+90

في الوقت الذي يبحث به النقاد الرياضيون عن السبب الفني لهزيمة النصر السعودي بالأمس أمام التعاون، أرجع الجمهور السبب بكل بساطة إلى محمد أبو جبل؛ حارس مرمى منتخب مصر.

العالمي يسقط بهدف قاتل:

بالأمس، حل العالمي ضيفًا على سكري القصيم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

Shahid

المباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، سجله سميحان النابت في الدقيقة 12+90، بعدما ألغى الحكم هدفًا لفريقه قبلها بثماني دقائق فقط.

هذه الهزيمة أرجعها البعض إلى كثرة الغيابات في صفوف النصر وعدم وجود دكة بدلاء قوية للتعويض، فيما كال بعدها الجمهور الاتهامات للفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق، وطريقته.

ما علاقة أبو جبل بالهزيمة؟

عقب المباراة بعدة ساعات، نشر أبو جبل تغريدة يتحدث بها عن عقاب الله – سبحانه وتعالى – للظالم، فسرها الكثيرون من جمهور النصر والمنافسين بأن المقصود بها هو العالمي، وأن دعوات الحارس وراء الهزيمة أمام السكري.

وكتب أبو جبل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ذكر الطبرى : إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، وقوله: ( إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن بطش ربك يا محمد لمن بطش به من خلقه، وهو إنتقامه ممن انتقم منه لشديد".

بعض جمهور العالمي طالب الحارس المصري بالدعوة على المسؤول الذي ظلمه وليس النادي بشكل عام، كي يحصد أي بطولة في الموسم الجاري.

فيما كانت مطالب جماهير الأندية المنافسة لجاباسكي بتكثيف الدعاء، حتى أن منه من طالبه بأداء مناسك العمرة في رمضان المقبل، حيث يوافق الفترة الأخيرة في الموسم.

ما هي أزمة النصر وأبو جبل؟

الحارس المصري كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك.

وفور انتشار الخبر من بعض المصادر، شن الجمهور النصراوي هجومًا حادًا على إدارة النادي، مطالبًا إياها بالتعاقد مع حارس من الدوريات الأوروبية، خاصةً وأن جاباسكي تراجع مستواه بشكل كبير مع الزمالك خلال هذه الفترة، على عكس ما كان يقدمه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وبالفعل، استجابت إدارة العالمي للجمهور، وتم التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، من نابولي الإيطالي.

لكن وقع الصدام بعدما وقع الحارس على مخالصة مالية مع الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي من الدوري المصري، كي يلحق بمعسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد، نظرًا لتأخر انتهاء الدوري المصري دونًا عن غالبية دوريات العالم.

جاباسكي فوجئ بعدها بإخطاره بفسخ عقده مع النصر من قبل إدارة النادي، واصفة العقد بأنه باطل، ومعلنة اللجوء للاتحاد الدولي "فيفا"، لتسترد المقابل المادي الذي تم دفعه للحارس. (طالع التفاصيل)

وفي المقابل، أعلن أبو جبل تقديمه شكوى رسمية ضد النصر أمام فيفا، من أجل الحصول على قيمة العقد بالكامل، بعدما رفض النادي التسوية.

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