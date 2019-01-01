جابيجول يكشف عن سعره الحالي ويقارن نفسه بزيكو

تألق كبير للهداف البرازيلي

أكد النجم البرازيلي جابرييل باربوسا "جابيجول" أن قيمته ارتفعت بشكل كبير بعد تألقه اللافت في نهائي كوبا ليبرتادوريس، وقيادته فلامنجو لتحقيق اللقب.

وسجل باربوسا هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة ليمنح فلامنجو لقبه الثاني في البطولة بعد غياب منذ 1981 بقيادة الأسطورة زيكو.

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وقال جابيجول في لقاء مع مراسل الملعب بعد المباراة: "الآن سعر تضاعف أربعة مرات، أريد قول أشياء عدة ولكن سأكتفي بشكر الرب وعائلتي وأصدقائي واللاعبين على تلك اللحظات الهائلة".

وأضاف: "الآن أنا مع زيكو في كتب التاريخ، كلانا كتب تاريخ فلامنجو ، هذه لحظة لن أنساها في حياتي".

آخر التقارير ذكرت أن إنتر قرر رفع سعر جابيجول رغم الأقاويل عن إتمامه اتفاقاً مع فلامنجو لبيع اللاعب قبل نهائي البطولة القارية.

وكان إنتر قد ضم البرازيلي الشاب في 2016 مقابل 28 مليون يورو، ولكن فشل في التأقلم، ليخرج معاراً إلى سانتوس، بنفيكا، وفلامنجو .