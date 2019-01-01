جابيجول: لا أتحدث مع إنتر ولن أعود لإيطاليا

النجم البرازيلي معار مع فلامنجو من النيراتزوري

أكد جابرييل باربوسا "جابيجول"، نجم فلامنجو، أنه لن يعود مجدداً لصفوف ناديه الأصلي إنتر، مؤكداً أنه لا يتحدث كثيراً مع مسؤولي النادي الإيطالي.

ويلعب جابيجول معاراً مع ناديه البرازيلي من صفوف النيراتزوري، وتنتهي إعارته بحلول نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقال البرازيلي للإعلام بعد مباراة الهلال لحساب كأس العالم للأندية: "أعتقد أنني لن أعود لإيطاليا، أحترم إنتر لأنني أملك عقداً معهم، لا أتحدث معهم كثيراً".

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وأضاف: "سنرى ما سيحدث بعد نهائي كأس العالم، سأتحدث مع النادي، لم أحصل على فرصة كافية مع إنتر ولم ألعب دقائق كافية ".

واستمر هداف كوبا ليبرتادوريس: "كانت مرحلة هامة في مشواري أنني لعبت في صفوف إنتر، وجدت فريقاً كبيراً ولكن لم أحظ بالفرصة معه، تعلمت كثيراً هناك وسيبقى الفريق في قلبي دائماً".

وتشير التقارير لتوصل فلامنجو لاتفاق نهائي لشراء جابيجول من إنتر مقابل قرابة 22 مليون يورو، الأمر الذي أكده رئيس بطل كوبا ليبرتادوريس.

وفاز فلامنجو الثلاثاء على الهلال بنتيجة 3-1، لينتظر الفائز من مواجهة ليفربول ومونتيري في نهائي كأس العالم للأندية.