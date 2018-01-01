جابياديني على رادار ميلان

ميلان يواصل السعي من أجل تدعيمات يناير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان قد وضعت النجم الإيطالي مانولو جابياديني على رأس قائمة اللاعبين المرغوبين من أجل التعاقد معهم في يناير. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان ميلان قد تعرض لسلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وهي التي جعلت دخوله سوق الانتقالات الشتوية بقوة أمرًا حتميًا من أجل إنقاذ الموسم.

وبخصوص ذلك، تحدث موقع كالتشيو ميركاتو حول اقتراب ميلان من التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال نجم ساوثامبتون مانولو جابياديني إلى صفوف الروسونيري.

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وأضاف كالتشيو ميركاتو أن المحادثان بيم إدارتي ميلان وساوثامبتون أخذت العديد من الخطوات المتقدمة خلال الأيام الأخيرة مما سهل الاتفاق على الشروط.

ومن المتوقع أن يكون جابياديني هو ثاني صفقات ميلان الشتوية، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم الكولومبي لويس موريل من إشبيلية والذي سينضم إلى الفريق من بداية يناير.

يذكر أن باولو مالديني وريكاردو كاكا وليوناردو قد انضموا إلى إدارة الروسونيري بداية الموسم الحالي، وهو ما أعاد ترتيب الأوراق في البيت الميلاني ولو قليلًا.