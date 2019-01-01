جابرييل مارتينيلي - موهوب آرسنال المُتيم بكريستيانو رونالدو

خضع المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا لفترة اختبار مع مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى آرسنال

في أوائل يوليو، أعلن آرسنال عن ضم المهاجم البرازيلي الشاب، جابرييل مارتينيلي، في صفقة ربما أثارت اندهاش الكثيرين لأنه ليس بالاسم الرائج في سوق الانتقالات، لكنه في حقيقة الأمر صفقة للمستقبل.

دفع آرسنال ما يقرب من 6 ملايين جنيه إسترليني لضم المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا، والذي وضع توقيعه على عقد طويل الأمد في شمال لندن.

يعد مارتينيلي أحد النجوم الصاعدة في كرة القدم البرازيلية، وبدات موهبته تخطف الأنظار بعد بداية مسيرته الرائعة مع نادي إيتوانو، ولدلالة أكثر على موهبته، يكفي القول إنه تدرب مع المنتخب البرازيلي الأول قبل كأس كوبا أمريكا، وهذا أمر نادر أن يحدث للاعب شاب في البرازيل.

ظهر اللاعب لأول مرة مع إيتوانو له في مارس 2018 كبديل أمام نادي تابواو دي سيرا وهو بسن الـ16 عامًا و9 أشهر، ليُصبح أصغر لاعب يمثل إيتوانو في هذا القرن.

وأمام تابواو نفسه، دشن مارتينيلي حصيلته التهديفية في مسيرته في سبتمبر 2018، ليتم تصيعده للفريق الأول قبل بطولة كامبيوناتو باوليستا وهي الخاصة بولاية ساو باولو.

وصل إيتوانو إلى الدور ربع النهائي وأنهى مارتينيلي المنافسة كأفضل هداف للنادي، حيث سجل 6 أهداف، وتم اختياره في تشكيلة البطولة.

رغم أن موهبة مارتينيلي برزت في البرازيل، لكن اسمه كان معروفًا في أوروبا، حيث عاش تجربة مع مانشستر يونايتد، حتى برشلونة نفسه دعاه لقضاء بعض الوقت في التدريب معه في إسبانيا.

وقال مارتينيلي "كانت واحدة من أفضل التجارب التي مررت بها في كرة القدم. فإلى جانب كونه أحد أكبر الأندية في العالم، فإن مستوى التدريب المرتفع جعلني أتطور بشكل كبير في كرة القدم."

يؤمن نادي آرسنال أن مارتينيلي لديه القدرة على الوصول إلى القمة، حيث يعتبر فرانسيس كاجيجاو كبير كشافي النادي عالميًا هو الرجل الذي صمم تلك الصفقة.

كان كاجيجاو يسافر بشكل منتظم إلى البرازيل على مدى الأشهر القليلة الماضية، وشاهده عن قرب، إضافة إلى تحضير بيانات مفصلة عنه مدعومة بالفيديو، علمًا أن لديه علاقات قوية في أمريكا اللاتينية.

المعروف عن مارتينيلي أنه يُجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، لكن تمتعه بقدم يمنى جيدة تجعله أكثر انتاجًا عندما يلعب على اليسار حين تسنح له الفرصة للاختراقات والتصويب بقدمه العكسية.

وقال المهاجم الشاب وهو يصف نفسه "ألعب كمهاجم، لكن ليس بالضرورة مهاجمًا كلاسيكيًا. أعتبر نفسي أكثر من الطراز الحديث، مع السرعة والكثير من الحركة دون الكرة".

"أنا حقًا أحب كريستيانو رونالدو، لأنني أيضًا لا أحب اللعب وظهري للمدافع كما هو الحال في الموضة القديمة، أحب المواجهة، لكن إذا كنت مضطرًا لذلك، فأنا أعرف أيضًا كيف أتصرف".

قد يكون الاندفاع البدني المعروف عن الكرة الإنجليزية مشكلة بالنسبة للاعب، وبشكل عام من الصعب التنبؤ بما قد يُحققه أي لاعب قادم من الخارج.

لكن أرسنال مقتنع بأن مارتينيلي لديه كل ما يلزم للوصول إلى القمة ويدرك موقع جول أن هناك تفاؤول وثقة في ملعب الإمارات بشأن المهاجم اليافع.

خلال تحضيرات آرسنال للموسم الجديد، سجل اللاعب هدفًا ولسوء الحظ أهدر هدفين آخرين، وعلى الرغم من أنه لا يزال في ربيعه الـ18، لكنه يتسلح بثقة كبيرة في قدراته.

لن يكون مفاجئًا أن نرى مارتينيلي يظهر بشكل منتظم في مراحل المجموعات من الدوري الأوروبي وكذلك في الجولات الأولى من كأس كاراباو، وربما على مقاعد البدلاء في الدوري الإنجليزي.