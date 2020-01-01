جابرييل فيرون: نجم البرازيل الصاعد الذي سمي على اسم أسطورة الأرجنتين

توج اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم تحت 17 عام 2019 عقب قيادته شباب "السيلساو" للمجد العالمي

تسير كرة القدم البرازيلية على الطريق الصحيح عندما يتعلق الأمر بإنتاج الأجنحة الطائرة.

دخل كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو بسلاسة في تشكيلة الفريق الأول في ريال مدريد، لكن الأفضل من الجيل الصاعد الحالي قد يكون على وشك أن يتقدم للصفوف الأمامية.

الحديث عن جناح بالميراس الموهوب، جابرييل فيرون البالغ من العمر 17 عامًا، والذي قال عنه أسطورة الكرة البرازيلية بيبيتو "إنه لاعب ذو موهبة هائلة".

"بحثت عن مزيد من المعلومات عنه، وقد انبهرت عندما رأيته يرتدي القميص رقم 7 المميز ".

"لقد شاهدته يسجل هدفًا تقريبًا من منتصف ملعبه، إلى أن أنهى الكرة في الشباك بشكل رائع، متغلبًا على حارس المرمى بهدوء".

جاء مدح بيبيتو خلال مسيرة البرازيل نحو التتويج بكأس العالم تحت 17 عام بنهاية عام 2019 والتي أقيمت على أرضهم.

في تلك البطولة سجل فيرون 3 أهداف وصنع آخر، حيث تغلب المنتخب البرازيلي على المكسيك 2/1 في المباراة النهائية على ملعب بيزيراو.

كان اللاعب هو الأكثر صناعة للفرص من اللعب المفتوح في البطولة (18)، والأكثر مراوغات ناجحة (22)، وبناء على تلك المستويات حقق جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

وبينما يتم ترشيح فيرون كنجم مستقبلي لكرة القدم البرازيلية، سيكون اسمه بالتأكيد مألوفًا لأنصار منافسيهم الكبار، الأرجنتين.

فقد تم تسميته على اسم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، خوان سيباستيان فيرون، رغم أنه لم يكن من اختيار والديه.

وقال اللاعب لموقع فيفا في نوفمبر الماضي "لقد كانت فكرة جارنا.كان يريد دائمًا ولدًا ولكنه انتهى بثلاث بنات. لذلك عندما لم يكن والداي يستطيعان تحديد اسم ثانٍ بالنسبة لي، قال جارنا "لماذا لا نسميه فيرون؟".

لم تكن لدى والدة فيرون، جراسيلي سيلفا، فكرة عن دلالات كرة القدم المتعلقة باسم ابنها، كما أن الصبي نفسه لم يكن قد عاش نجم الأرجنتين وهو في أوج مسيرته، واكتفى بمشاهدته على اليوتيوب لاحقًا.

"أنا متأكد من أنك ستحقق الكثير في مستقبلك"، هذا ما قاله فيرون الأصلي في مقطع فيديو تم إرساله إلى جابرييل وتمت مشاركته على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبالميراس في عام 2019.

رد جابرييل "إنه قدوتي، أتعهد بأنني سأواصل تشريف اسمنا على أرض الملعب".

لكن كان يمكن أن تكون حياة فيرون مختلفة تمامًا إذا كان والده كارلوس ألكسندر قد شق طريقه في مساعيه خلال تربيته.

ويعمل ألكسندر كمزارع في بلدة أسو مسقط رأس فيرون شمال شرق البرازيل، وكان يأخذ ابنه في جولات في الريف على أمل إقناعه بأن يصبح مزارعًا وراعيًا للبقر.

لكن في المقابل لم تتراجع والدته أبدًا عن دعم حلم فيرون بأن يصبح لاعبًا للكرة.

كانت أولى خطواته الجادة في عالم كرة القدم بانضمامه لأكاديمية سانتا كروز، وهو نادٍ من ولايته الأصلية، وفيها تحصل على الدعوة للانضمام إلى فريق بالميراس لأقل من 15 عامًا.

من هنا كانت انطلاقة اللاعب مع الفريق الشهير، فساهم معه بالفوز بكأس سكوبيجنو دون 17 عامًا، وهي بطولة عالمية غير رسمية لفرق الناشئين، توج بها بالميراس على حساب ريال مدريد.

تألق اللاعب دفع بالميراس لمكافئته، فتمت ترقيته إلى الفريق الأول في نهاية موسم 2019، ولم يكن اللاعب لديه أي ذعر من حقيقة أنه أول لاعب في لاعب في بالميراس وُلد في القرن الحادي والعشرين يظهر في مباراة بالدوري عندما ظهر لأول مرة على مقاعد البدلاء أمام فلومينينسي في نوفمبر.

بعد أسبوع ، ظهر مرة أخرى كبديل، هذه المرة ضد جويس، وعلى الرغم من إعطائه 32 دقيقة فقط من وقت المباراة، تمكن من المساهمة بهدفين وتمريرة حاسمة في الفوز بنتيجة 5/1.

وقال أندري لوبيز، المدرب المؤقت لبالميراس في نهاية الموسم الماضي "إنه صبي يتمتع بالكثير من الجودة، لذا فإن الأمر متروك لنا لإفساح المجال له للعب في الفريق الأول. أنا متأكد من أنه سيسعد جماهيرنا".

لم ير أنصار بالميراس مثل هذه الموهبة تأتي في ناديهم منذ جابرييل جيسوس، الذي رحل إلى مانشستر سيتي في عام 2017، وهناك توقع بأن يتبع فيرون مواطنه إلى أوروبا في نهاية المطاف.