جابرييل فيدوفيتش: النجم الشاب لبايرن ميونخ الذي نال إعجاب ناجيلسمان

على الرغم من نجاحات ناديهم ، يتوق عشاق بايرن ميونخ منذ أكثر من عقد إلى ظهور لاعب من فريق الشباب ويضع بصمته في الفريق الأول.

منذ توماس مولر ودافيد ألابا ، لم يقدم أي نجم من أكاديمية الشباب المنتظر منه في الفريق الأول.

أثار جمال موسيالا إعجاب بطل الدوري الألماني ، لكن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا انضم للأكاديمية قبل عام فقط من استدعائه إلى الفريق الأول.

ومع ذلك ، هناك عدد من اللاعبين الموهوبين على وشك البدء في ترك بصمتهم حيث ينوي ناجيلسمان تغيير الحرس القديم خلال المواسم القليلة القادمة.

أصبح بول فانر البالغ من العمر ستة عشر عامًا أصغر لاعب في تاريخ النادي بعد ظهوره لأول مرة في يناير ، وهو ليس الشاب الوحيد الذي يتدرب الآن بانتظام تحت إشراف ناجيلسمان.

ربما لا يزال جابرييل فيدوفيتش ينتظر دوره مع الفريق الأول ، لكن المشجعين شعروا بسعادة غامرة لرؤية المهاجم يوقع على عقد جديد لمدة عامين في فبراير.

لاعب فريق بايرن ميونخ للشباب منذ انضمامه إلى فريق تحت 14 عامًا ، تم اختياره في فريق ناجيلسمان لأول مرة ضد سالزبورج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ بعد توقيع فيدوفيتش عقد حتى عام 2025: "جابرييل فيدوفيتش لاعب موهوب من الناحية الفنية ويخلق تهديدًا كبيرًا للمرمى باستغلال الثغرات".

"كان معنا لمدة ست سنوات ، وتلقى تدريبًا ممتازًا في أكاديمية النادي ، ويجب أن يتخذ الخطوة التالية مع المحترفين."

لم يكن دافع بايرن ميونخ عن فيدوفيتش للوصول إلى قمة اللعبة الأوروبية مفاجئًا نظرًا للمدة التي كان عليهم بذلها لإقناع عائلة الشاب بتسجيله في فرق الفئات العمرية.

ماتيوس فرانسا: مراهق فلامنجو المذهل الذي يراقبه ريال مدريد وسيتي

كان والد فيدوفيتش "زوران" أول مدرب لابنه في مدينة أوجسبورج البافارية ، ورفض عرض بايرن ميونخ الأول في عام 2009 ليبدأ في منح ابنه تدريبًا رسميًا.

لم يمر إلا ثلاث سنوات على رضوخ زوران - الذي هاجر إلى ألمانيا من كرواتيا في التسعينيات - في النهاية، عندما طلب بايرن ميونخ مرة أخرى دمج جابرييل إلى أكاديميته ، وبعد بضع سنوات من التدريب ، وقع رسميًا في عام 2016 .

قال يوشين الذي درب فيدوفيتش 5 سنوات في بايرن ميونخ لجول وسبوكس: "جابي ينحدر من عائلة مميزة".

"هو لاعب كرة قدم جيد يتطور باستمرار. جسديًا ، كان عادةً واحدًا من أصغر اللاعبين في فئته ، مما يعني أنه تعلم في وقت مبكر أن يفرض نفسه ضد خصوم أقوى من الناحية البدنية."

لا شك في أن فيدوفيتش استوحى إلهامه من لاعبين مثل ليونيل ميسي ولوكا مودريتش ، كما أنه وضعه في مكانة جيدة عندما تمت دعوته لأول مرة للمشاركة في تدريب الفريق الأول خلال فترة ما قبل موسم 2021-2022.

على الرغم من أنه أثار إعجاب ناجيلسمان ، إلا أن المنافسة على المراكز الهجومية في بايرن ميونخ كبيرة لدرجة أنه كان ضمن الفريق الرديف الذي يلعب مباريات في الدرجة الرابعة من الدوري الألماني.

ومع ذلك ، فقد نجح فيدوفيتش في إحراز 12 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 20 مباراة بالدوري ، مما أدى إلى اعتزام ناجيلسمان تصعيده بشكلٍ دائم إلى الفريق الأول.

كان من الممكن أن تأتي هذه الخطوة في ديسمبر ، عندما كان من المقرر أن يتم استدعاؤه للجلوس على مقاعد البدلاء في الكلاسيكير ضد بوروسيا دورتموند.

فيدوفيتش قادر على اللعب في الوسط الهجومي وقلب الهجوم ، وما يلفت الأنظار إليه عادةً مراوغاته وبراعته في إنهاء الهجمات..

يقول ساوير: "يتمتع جابي بتقنية ممتازة ومستوى عالٍ من ذكاء اللعبة. يقوم دائمًا بحركات مفاجئة للخصم بالكرة.

"هو أيضًا فعال وخطير للغاية ويمكنه خلق مواقف خطيرة لتسجيل الأهداف. كل هذه المهارات ميزته حتى الآن هذا الموسم."

هذه الصفات جنبًا إلى جنب مع إنتاجه الهجومي هذا الموسم ، تعني أن عددًا من الأندية في الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية أظهروا اهتمامًا بالتوقيع مع فيدوفيتش، حيث اقترب عقده من نهايته هذا الموسم.

الاهتمام وصل إلى خارج ألمانيا، وتحديدًا إلى برشلونة الذي كان يرغب في ضمه قبل توقيعه على العقد الجديد.

وقال الكرواتي الدولي عند توقيع عقده الجديد: "أنا سعيد جدًا بالثقة التي منحها النادي لي وأود أن أشكر الجميع في بايرن ميونخ الذين قدموا لي الدعم حتى الآن. أعلم أن هذه كانت مجرد خطوة صغيرة ، لكنني سأفعل كل شيء لأتمكن من اللعب مع بايرن لفترة طويلة قادمة."

هذا هو الوعد الذي يأمل فيدوفيتش أن يحققه.

"إنها قفزة كبيرة من الدرجة الرابعة إلى البوندسليجا ، لكن النادي بحاجة إلى أن يثبت أن الطريق موجود"، هكذا قال قائد المنتخب الألماني السابق وبايرن ميونخ لوتار ماتيوس لجول وسبوكس.

وتابع: "فيدوفيتش لاعب يمكنه اتخاذ هذه الخطوة ، ثم البدء في التألق على أعلى مستوى."

إذا فعل ذلك ، فقد يكون انتظار بايرن ميونخ الطويل لنجم محلي على وشك الانتهاء.