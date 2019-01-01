جابرييل جيسوس يرد على شائعات رحيله بسبب أجويرو

جيسوس متحمس لشراكته مع أجويرو في هجوم مانشستر سيتي الموسم المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس إنه متحمس للشراكة مع سيرجيو أجويرو في هجوم مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل.

وكانت عدة مصادر صحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل جابرييل جيسوس عن صفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الحالي.

وكان ذلك بسبب اعتماد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على سيرخيو أجويرو بشكل أساسي دائمًا في الموسم الماضي، حيث تم تهميش دور جيسوس بشكل كبير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال جيسوس إنه لا يهتم لما يقال وإن الحديث عن رحيله أو تفكيره في الرحيل ليس صحيحًا، مؤكدًا أنه ينظر للمستقبل مع مانشستر سيتي"

وأضاف: "أجويرو لاعب كبير وأنا أتعلم منه الكثير، أتطلع للعب بجواره ومشاركته في هجوم مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل"

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد اختتم موسمه بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، ومحققًا للثلاثية المحلية كأول فريق إنجليزي يفعلها.