"أنت على الطريق الصحيح" .. جيجز يوجه رسالة إلى موهبة مانشستر يونايتد بعد قراره بالانضمام إلى ريال مدريد

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حثّ ريان جيجز الموهبة الشابة جيه جيه جابرييل على إعادة النظر في قراره مغادرة مانشستر يونايتد. ويعتقد الجناح الأسطوري أنّ المهاجم الراغب في الرحيل يرتكب خطأً فادحًا بتسريع وتيرة تطوره، وأنّه ينبغي عليه بدلًا من ذلك أن يتعلّم من موهبة أرسنال الصاعدة ماكس داومان.

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جابرييل يبحث عن مخرج

وضع جابرييل نصب عينيه مغادرة يونايتد بعدما تزايد شعوره بالإحباط إزاء قلة الفرص المتاحة له مع الفريق الأول. وأبلغ اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً النادي برغبته في الرحيل في سبتمبر، ولم يتدرب معهم منذ ذلك الحين. وبحسب التقارير، فإن المهاجم الموهوب كان غير راضٍ عن تفويته مباريات الفريق الأول أمام صباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا وأمام برايتون في كأس كاراباو.

وقد توصّل الآن إلى اتفاق شفهي للانضمام إلى ريال مدريد. غير أنّ أسطورة مانشستر يونايتد جيجز حثّ المراهق على إعادة النظر في قراره. ويعتقد صاحب الـ52 عاماً أنّ جابرييل يتعجّل تطوّره بمطالبته باللعب مع الفريق الأول بشكل فوري.

جيجز يوجّه تحذيراً بشأن الصبر

وفي حديثه عبر Rio Ferdinand Presents، شدّد غيغز على أنّ اللاعبين الشباب يجب أن يتعلّموا التحلّي بالصبر وانتظار دورهم. واستند إلى تجربته الشخصية في الظهور مع أولد ترافورد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

وقال جيجز عن وضع جابرييل: "حتى الآن في مسيرته كل شيء يسير على ما يرام، فلماذا تعرقل ذلك؟ أنت على الطريق الصحيح. لقد تدرّبت في سن 15، ولم ألعب مع الفريق الأول إلا بعد ذلك بعامين، لذا عليك أن تتحلّى بهذا الصبر الذي يبدو أنّ الناس لا يملكونه في الوقت الحالي".

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ومضى جيجز ليصبح اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. فقد توّج اللاعب الويلزي بـ34 لقباً مذهلاً خلال مسيرة استثنائية امتدت 24 عاماً في مانشستر.

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الخطوة الكبرى نحو كرة القدم على مستوى الكبار

كما حذّر جيجز جابرييل من الضريبة البدنية والذهنية للعب كرة القدم على مستوى الكبار مع نادٍ من الصف الأول. وأوضح أنّ التعامل مع التوقعات على مدار موسم مرهق هو تحدٍّ مختلف تماماً عن كرة القدم للناشئين.

وأضاف جيجز: "وصدّق أو لا تصدّق، كرة القدم مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد مختلفة تماماً عن اللعب في فريق الناشئين، أو اللعب في الإعداد قبل الموسم مع الفريق الأول، إنها مختلفة تماماً".

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وواصل: "في تلك المباراة الأولى، نعم، قد تقدّم أداءً جيداً، لكن عليك أن تفعل ذلك في 40 أو 50 مباراة في الموسم. ستتعرّض للإصابات وفقدان المستوى والنتائج السيئة، لذا عليك أن تكون صبوراً. إذا كنت على المسار الصحيح، فكل ما عليك هو انتظار دورك، مهما كنت جيداً".

السير على خطى ماكس داومان

ولتوضيح وجهة نظره، سلّط جيجز الضوء على المسار الحالي لموهبة آرسنال داومان. فقد منحه ميكيل أرتيتا أولى مبارياته مع الفريق الأول وهو في سن الـ15 فقط، لكن تتم إدارته الآن بعناية خلف الكواليس.

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وأشار جيجز: "ماكس داومان مذهل، لكنه لا يلعب مع آرسنال في الوقت الحالي. أنا متأكد من أنه سينتظر دوره، وأنا متأكد من أنه يفقد صبره، لكنه لا يثور، فهو يعلم أنه خلال بضع سنوات قد يصبح الرجل الأبرز في آرسنال".

ويواجه جابرييل الآن قراراً مصيرياً بشأن مستقبله القريب. وعلى الرغم من أنّ احتمال الانتقال إلى مدريد يبدو مغرياً، إلا أنّ على المهاجم أن يقرّر ما إذا كان مستعداً حقاً لمواجهة متطلبات كرة القدم الأوروبية، أم أنه ينبغي له أن يتحلّى بالصبر وينتظر اللحظة المناسبة في أولد ترافورد.