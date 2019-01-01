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الدوري الإنجليزي الممتاز

جيسوس: أحب الحياة في مدينة مانشستر

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النجم البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي يؤكد على حبه للحياة في مدينة مانشستر وسعيه الدائم لمساعدة زملاءه في الفريق على تحقيق الانتصارات.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس عن سعادته الكبيرة بما يقدمه من مستويات رفقة فريقه في إنجلترا منذ انضمامه لصفوف مانشستر سيتي.

جاء هذا في حوار صحفي تحدث فيه اللاعب مع الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلاله أنه يشعر بالسعادة لتواجد في مدينة مانشستر وعيشه فيها.

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وقال جيسوس: "أنا أحب الحياة هنا في مانشستر بعد مرور عامين على انتقالي للمدينة أشعر أن هنا هو منزلي ومكاني المفضل في العالم".

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وأضاف: "كلما مر الوقت أحب الحياة هنا بشكل أكبر، وأتحدث دومًا مع أهلي وأصدقائي حول ذلك عندما يأتون لزيارتي كل فترة".

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وعن مباراة بيرنلي الأخيرة قال: "لدي شعور مميز للغاية لقد كان الأمر جيد للغاية أن أسجل هدفًا وأساعد الفريق على تحقيق الانتصار".

واختتم تصريحاته: "كل ما أركز عليه في الوقت الحالي هو تسجيل الأهداف والعمل بشكل جاد من أجل الوصول لأفضل النتائج".

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