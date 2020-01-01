ثورة هجومية وبدلاء أقوياء .. كيف يستفيد النصر من بابو جوميز؟

النصر قد يتعاقد مع بابو جوميز في يناير المقبل.

أزمة كبيرة يمر بها اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جوميز الشهير بـ"بابو"، مهاجم وقائد فريق أتالانتا الإيطالي، قد تجعله يرحل عن صفوف ناديه، والسبب فيها دخوله في خلاف مع مدربه جان بيير جاسبريني، مما دفع اللاعب في التفكير بشكل قوي في الرحيل عن ناديه، وسط اهتمام العديد من الأندية، من ضمنهم النصر السعودي.

اشتعلت الأزمة بين بابو جوميز ومدرب جاسبريني، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، وتواجده في مقاعد البدلاء خلال الفترة الماضية، وهو ما أشعل غضب المهاجم الأرجنتيني، وألمح عبر حسابه على "إنستجرام" أنه قد يرحل عن صفوف أتالانتا، مما فتح الباب لنادي النصر للتعاقد معه.

ولكن رغبة بابو هي البقاء في إيطاليا، وسط اهتمام العديد من الأندية التي ترغب في خدماته، وأيضًا هناك بعض الأنباء ترددت حول اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه، وتلقيه عرضًا من الصين، ولكن اللاعب قد يتراجع عن قراره ويقرر البقاء مع أتالانتا أو الاستمرار في إيطاليا أو البقاء في أوروبا، وصرف النظر عن العروض الآسيوية التي وصلته من الصين والنصر.

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وتبقى كل الاحتمالات واردة حول مستقبل أليخاندرو جوميز، سواء بالبقاء مع أتالانتا أو الانتقال لأحد الأندية الإيطالية، أو الانتقال لفريق أوروبي آخر، أو الانتقال للنصر أو الدوري الصيني، كل هذا سيتم حسمه خلال شهر يناير المقبل.

ولكن إذا نجح نادي النصر في حسم صفقة بابو جوميز لصالحه، كيف سيستفيد منه الفريق السعودي؟

المراكز التي يجيدها

يستطيع جوميز اللعب في مركز المهاجم، أو لاعب الوسط المهاجم أو الجناح الأيسر، وبالتالي يمنح المدربين مرونة تكتيكية رائعة، ويمكن استخدامه في أكثر من مركز.

النصر يمتلك في مركز المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي قدم مستويات مميزة خلال السنوات الماضية، ولكنه مؤخرًا ظهر بشكل باهت، كما يمتلك لاعبين مميزين في المراكز الأخرى، أبرزهم عبد الفتاح عسيري وخالد الغنام وأيمن يحيى وغيرهم.

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كيف يستفيد منه النصر

من الممكن أن يمنح نادي النصر إضافة قوية في مركز المهاجم، حيث قد يتم تغيير طريقة اللعب، باللعب بثنائي هجومي مكون من حمد الله وبابو جوميز، أو أن يكون حمد الله هو المهاجم وخلفه في مركز صانع الألعاب جوميز.

كما من الممكن أن يلعب النصر بثلاثي هجومي مكون من بيتي مارتينيز وعبد الرزاق حمد الله وبابو جوميز ، وخلفهم المتألق أيمن يحيى، ويبقى خالد الغنام وعبد الفتاح عسيري كبدلاء أقوياء.