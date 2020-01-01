ثورة اللاعبين .. "لن ألعب طالما هناك كورونا والصحة أهم من الأموال"

قرارات عودة كرة القدم في ظل استمرار جائحة كورونا تثير غضب اللاعبين حول العالم.

أبدى اللاعب رافاييل خيمينيز فالي نجم فريق قادش الإسباني غضبه العارم من القرارات الأخيرة التي تسير نحو عودة كرة القدم قبل القضاء على فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب خلال حوار له مع صحيفة "آس" وأكد خلالها أن مثل تلك الأحاديث غير مقبولة بالنسبة للاعبي كرة القدم.

وأوضح فالي أنه علم من المصادر المحيطة بالنادي بوجود رغبة في عودة كل الأندية للتدريبات الجماعية خلال النصف الأول من شهر مايو.

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وقال فالي: "علمت أننا قد نعود للتدريب في مايو المقبل، لكنني أرفض ذلك، لن أتدرب ولن ألعب، لقد قلت ذلك من البداية وكنت واضحًا بشكل كامل، أعلم أن الجميع يقول عني مجنون لكنني كنت واضح".

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وأضاف: "دائمًا الصحة تأتي أولًا، ولو كانوا متأكدين بنسبة 100% أننا لن نتعرض للفيروس يجب أن يوقعوا على ورقة تقول ذلك، ولو حدث أي شيء لأي لاعب كرة قدم سأدمر حياتهم لأنهم في ذلك الوقت سيكونون قد دمروا حياتنا".

وأردف: "ألا يفهموا أن حدوث أي شيء لنا سيمنح عائلاتنا الألم لبقية حياتهم، لو وقعوا تلك الورقة سألعب كرة القدم، لكنني سأدمر حياتهم لأن كرة القدم ليست بالعمل الضروري أو الذي لا يمكن الاستغناء عنه، الكرة ستعود عاجلًا أو آجلًا لكن لا الصحة ولا الحياة تعود".

وأنهى تصريحاته: "الصحة أهم من تلك الأموال، لو كان الآم أمنًا بشكل تام فيجب ألا يكون هناك أي عوائق في التوقيع على تلك الورقة التي تحدثت عنها".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن كرة القدم في طريقها للعودة بالصيف المقبل لإنهاء الموسم الجاري، قبل أن ينطلق الموسم الجديد.