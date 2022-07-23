متفوقة على صلاح وماني .. ثنائية بيركامب وهنري الأفضل بالدوري الإنجليزي

مركز غير متوقع لدروجبا ولامبارد

تكريم جديد يحصل عليه الثنائي دينيس بيركامب وتييري هنري بعد اعتزالهما، عقب اختيارهما كأفضل ثنائي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

بيركامب انضم إلى صفوف آرسنال من إنتر في عام 1995 وحصل على العديد من البطولات قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في 2006 وقت انتقال الفريق إلى ملعب الإمارات.

وأما هنري فقد انتقل للمدفعجية في 1999 قادمًا من يوفنتوس، ليبقى مع الفريق اللندني حتى 2007 لينضم بعدها إلى برشلونة ومنه للدوري الأمريكي ثم الاعتزال في 2015.

ووفقًا لاستطلاع رأي قامت به شبكة "SKYBET" فإن الثنائي حصلا على جائزة الأفضل في البريمييرليج وفقًا لآراء الجماهير المشاركة في التصويت.

ويأتي ذلك بعدما حصل هنري على لقبين دوري إنجليزي وبطولتين لكأس الاتحاد ولقبين كأس سوبر مع آرسنال، مسجلًا 228 هدفًا في 376 بكل البطولات بالإضافة لـ106 تمريرات حاسمة.

وبالنسبة لبيركامب فقد توج بالدوري الإنجليزي 3 مرات مع آرسنال، وحصد كأس الاتحاد 4 مرات وفاز بالسوبر المحلي في 3 مناسبات.

وبغض النظر عن إنجازاتهما بشكل منفرد، كانت المستويات التي ظهرا بها معًا بنفس الفريق محط أنظار وإعجاب جميع المتابعين للفريق اللندني.

وحصل الثنائي الهولندي والفرنسي على 19% من أصوات الجماهير المشاركة في الاستطلاع، بفارق كبير عن ثنائي توتنهام المتألق هاري كين وسون هيونج مين حيث حصلا على 11% فقط.

Thierry Henry & Dennis Bergkamp have been voted the best-ever attacking duo in the Premier League ⚽



Frank Lampard & Didier Drogba were only voted to seventh 👀



See the full list on the @SkyBet #FanHopeSurvey below 👇 #ad — SPORTbible (@sportbible) July 22, 2022

وفي المركز الثالث جاءت ثنائية محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول بـ10%، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو وواين روني في مانشستر يونايتد.

يذكر أن التصويت شهد تواجد ثنائية تشيلسي التاريخية التي تكونت من ديدييه دروجبا وفرانك لامبارد بالمركز السابع، رغم كل ما حققاه معًا بصفوف البلوز.