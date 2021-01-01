ثنائي مانشستر سيتي : محرز تحول من لاعب سهل إلى خطر يصعب إيقافه

إشادة كبيرة من ثنائي مانشستر سيتي للنجم الجزائري

يعتقد بول ديكوف مهاجم مانشستر سيتي السابق، أن النجم الجزائري رياض محرز، كان من السهل توقع تحركاته فور انضمامه للفريق ولكنه أصبح لاعبًا من الصعب إيقافه الآن.

مانشستر سيتي دفع 60 مليون جنيه استرليني، من أجل إقناع ليستر سيتي بالتخلي عن اللاعب في صيف عام 2018، حيث كان وقتها اللاعب الأغلى بتاريخ النادي.

المنافسة القوية في مركز الجناح للفريق تحت قيادة بيب جوارديولا، تسببت في العديد من التقلبات بمسيرة محرز داخل ملعب الاتحاد.

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ومن جانبه قال ديفوك للموقع الرسمي لسيتي:"الأمر اختلط قليلًا خلال الفترة الماضية، نحن نعلم أنه يحب اللعب على الجانب الأيمن، ربما لن أقول إنه كان متوقعًا لأن لديه موهبة رائعة، لكنه كان يدخل على يساره كثيرًا".

وأضاف:"الآن الوضع اختلف، حيث يجعل المدافعين يفكرون أكثر لأنه يقوم بالتنويع في تحركاته ويركض على يمينه ويدفع الكرة بشكل مبكر".

وتابع:"التمريرة إلى دي بروينه في مواجهة برمنجهام بهدف برناردو سيلفا الثاني كانت من الطراز العالمي، لذلك هو لاعب لديه كل شيء، والأمور تصبح أفضل عندما يلعب بابتسامة على وجهه".

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مايكل براون لاعب سيتي السابق قال هو الآخر:"يصبح رائعًا عندما يبتسم ويستمتع بكرة القدم، قيمته تظهر في المناطق الضيقة، لا يمكن الاقتراب منه في هذه المواقف وبالنسبة لي لا أريد أن ألعب ضده أبدًا لأنه سيكون من المستحيل إيقافه".

جدير بالذكر أن محرز البالغ من العمر 29 سنة، نجح في تسجيل 5 أهداف وقام بصناعة هدفين آخرين في 22 مباراة مع سيتي هذا الموسم بكل البطولات.