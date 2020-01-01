ثنائي مانشستر سيتي: جوارديولا يفاجئنا دائماً

ثنائي مانشستر سيتي أكدا على اختلاف خطة اللعب اليوم

قال جابرييل خيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي بإنه لم يتفاجئ باللعب كجناح اليوم أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي استطاع قلب النتيجة لصالحه بعد تقدم ريال مدريد بهدف ليعود بهدفين في دقيقتين، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف في تصريحات عقب المباراة لشبكة "BT Sport": "عندما كنت طفلاً في بالميراس كنت ألعب كجناح أنا معتاد على هذا المركز المهم لي أن أساعد الفريق".

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وتابع: "نحن نتعلم الكثير من بيب جوارديولا، أحياناً نكون مضطرين للعب في مواقع مختلفة في الملعب، لكن هذه هي كرة القدم".

على نفس الصعيد تحدث أيضاً صاحب هدف الفوز كيفين دي بروينه وأكد أن الفريق حارب للفوز في الدقائق الأخيرة وهذا هو حال كرة القدم.

وأردف: "لقد بدأنا الشوط الثاني بشكل أكثر من رائع، لقد استقبلنا هدفاً في أنجح أوقاتنا في المباراة، ولكن الهدوء كان السر ونجحنا في وضع الهدف الأول برأسية من المتألق اليوم جابرييل خيسوس".

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الدولي البلجيكي يرى أن بيب يفاجئهم دائماً بأدوار اللاعبين في الملعب وخطة اللعب، ولكن وجهة نظره تكون صحيحة في نهاية الأمر، لقد سيطرنا أهدرنا وسجلنا الأمور كانت رائعة.

واختتم: " نحن في منتصف الطريق فقط، لدينا مباراة مهمة على أرضنا بعد ثلاثة أسابيع، علينا التركيز الآن على نهائي كأس كاراباو أمام أستون فيلا يوم الأحد على ملعب ويمبلي".

ريال مدريد سيحاول العودة في النتيجة في مباراة الإياب التي تقام على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي يوم 17 مارس المقبل.