ثنائي ريال مدريد: حققنا فوز صعب على سرقسطة ومستعدين للديربي

الثنائي كارفخال وفينسيوس شددا على أهمية الفوز اليوم قبل الديربي

قال دانيل كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني، إن فريقه عانى اليوم أمام ريال سرقسطة في دور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد نجح في العبور إلى ربع النهائي بعد الفوز على سرقسطة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سرقسطة.

وأضاف كارفخال في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "مباراة صعبة للغاية كان يمكنهم أن يسجلوا ويغيروا مجرى المباراة، ولكن الخبرة حسمت الأمور أتمنى لهم التوفيق في العودة إلى الليجا مرة أخرى".

وتابع: "فينسيوس سجل هدف اليوم، هو لاعب رائع يستحق أن يحصل على كل شيء جيد وأتمنى أن يظل على نفس الوتيرة في الملعب".

وأكد كارفخال على أهمية مباراة أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل، مؤكداً أن علينا الفوز لنحافظ على الصدارة.

على نفس السياق أجرى فينسيوس جونيور جناح الميرنجي مقابلة مع قناة النادي وقال: "أنا سعيد جدًا بالفوز وللمباراة التي حققها الفريق، لقد اكتسبت الثقة بهدفي اليوم وسيكون هذا مهمًا للغاية لباقي موسمي".

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وعن الهدف الذي سجله أضاف: "شعرت براحة البال وأشكر خاميس رودريجيزعلى التمريرة، لقد فعلنا ذلك في التدريب واليوم خرج في اللعبة وتمكنت من التسجيل".

وعن مشاركة مارسيلو في المباراة رقم 500 له مع الفريق شدد على أن مارسيلو هو لاعب تاريخي له قيمته في البرازيل وريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الليجا الإسبانية بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني الغريم التقليدي برشلونة.