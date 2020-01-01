ثنائي برشلونة: لا نستحق الخروج من الكأس وأزمة ميسي وأبيدال ليست السبب

ثنائي برشلونة يرفض إلقاء اللوم على أزمة ميسي وأبيدال في أنها التي أطاحت بالفريق خارج كأس الملك

يعتقد ثنائي برشلونة، سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا، أن فريقهما لا يستحق الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو بعد الأداء الذي قدمه.

وخسر برشلونة من أتليتك بلباو، بهدف نظيف في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وقال بوسكيتس في تصريحات عقبت اللقاء: "إنه يوم حزين للجميع، يجب علينا أن نواصل القتال في المسابقتين المتبقيتين لنا هذا الموسم، يجب أن نستمر".

وواصل: "لقد كنا أفضل اليوم، وقدمنا مباراة جيدة، لقد حصلنا على فرص لتسجيل الأهداف ولكن لم نستطع التسجيل".

ورفض بوسكيتس إلقاء اللوم، على أزمة ميسي وأبيدال في أنها السبب الذي أدى لخروج برشلونة من الكأس، وقال: "نحن في الفريق نركز على الجانب الرياضي فقط".

وفي سياق متصل، تحدث جوردي ألبا لاعب الفريق، عن مباراة الليلة وقال: "لقد لعبنا مباراة، من كافة النواحي ولكن النتيجة مؤسفة".

وأكمل: "كانت واحدة من أفضل مباريات الموسم، إن لأمر محزن أن نتلقى الهدف في الدقيقة الأخيرة ولكن هذه هي كرة القدم، انا فخور بالفريق".

وعن احتمالية احتساب ركلة جزاء لدي يونج، قال ألبا: "أنا اتفهم الحكم أنه لم يستطع مشاهدتها بوضوح، ولكن هناك أشخاص في غرفة الفيديو يجب عليهم الرؤية بوضوح في تلك الحالات".

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وعن الأزمة الأخيرة بين ميسي وأبيدال، قال اللاعب الإسباني: "لكل شخص رأيه، ولكن يجب أن تكون تلك الأمور بيننا إنه النظام الذي يجب اتباعه".

وأضاف: "أبيدال كان لاعباً محبوباً للغاية من قبل المشجعين، ولهذا عليه أن يعرف الأجواء داخل غرفة خلع الملابس، إنه يجب أن يعلم كيف يشعر اللاعب".