ثنائي الدوري الإنجليزي يتصارعان على أومتيتي وبرشلونة قراره واضح

من سيظفر به في النهاية؟

يلقى صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، اهتمامًا كبيرًا من عدد من الأندية الإنجليزية لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفق مزاعم صحيفة "آس" الإسبانية.

أومتيتي يُعاني من تراجع كبير في مستواه في الآونة الأخيرة، ما كان سببًا في بدء إدارة البرسا في البحث عن مدافع جديد، وعدم ممانعتها مغادرة الدولي الفرنسي بنهاية هذا الموسم.

وبحسب ما أوردته آس، فإن إيفرتون هو أكثر المهتمين بخدمات أومتيتي، وتسعى إدارة التوفيز لاستغلال العلاقة المميزة التي تربطها بنظيرتها في برشلونة لإنهاء الصفقة في أسرع وقت.

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إيفرتون في السنوات الماضية ضم عدد من لاعبي البلوجرانا مثل أندري جوميش ولوكاس ديني وياري مينا وغيرهم، وقد يكون مجددًا ملاذ النادي الكتالوني للتخلص من لاعبيه المتواضعين.

لكن منافسة شرسة تنتظر إدارة التوفيز، فالتقرير أورد اهتمام وست هام أيضًا بالتعاقد مع أومتيتي، الأمر الذي من شأنه أن يصب في مصلحة البرسا من خلال زيادة سعر اللاعب.

الخيار الأقرب أن يُفضِّل كلا الناديين التعاقد مع أومتيتي على سبيل الإعارة مع بند شراء، فالشكوك تحوم حول قدراته الجسدية بعد كثرة إصاباته في السنة الأخيرة التي حوّلته من أحد أفضل المدافعين في العالم إلى منبوذ في كامب نو.

بشكلٍ عام، أكد التقرير أن برشلونة لا يمانع الأمر، بيد أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه صاحب الـ26 عامًا قد يكون العائق الوحيد حاليًا أمام رحيله إلى إنجلترا.

يذكر أن أومتيتي قد شارك هذا الموسم في 18 مباراة بمختلف المسابقات بقميص وصيف الليجا، وفي النهاية بات واضحًا تفضل كيكي سيتيين لكليمون لونجليه على حساب مواطنه.

