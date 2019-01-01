ثنائي الأهلي خارج مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف

مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصبح ثنائي الأهلي المصري، خارج مواجهة بيراميدز المقرر لها الأسبوع الجاري، بسبب الإيقاف بسبب حصولهم على كروت في مواجهة الجونة.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا على الجونة بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجونة".

وحصل عمرو السولية على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، حيث سيتم إيقافه في المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتعرض سعد الدين سمير للطرد في اللقاء بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين، ليبتعد هو الأخر عن مواجهة بيراميدز الخميس المقبل في برج العرب.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، الخميس المقبل، على ملعب "برج العرب"، في دور الـ16 من كأس مصر.