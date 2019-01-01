الليجا

ثنائية ميسي وسواريز تجعل إيبار الخصم المفضل لبرشلونة

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Getty/Goal
انتصار مريح لبرشلونة على مضيفه بالدوري الإسباني

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، انطلاقته المميزة مع برشلونة هذا الموسم، بهز شباك إيبار بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

سواريز نجح في تسجيل الهدف الثالث في إيبار، بعد ثنائية أخرى أحرزها أنطوان جريزمان وليونيل ميسي.

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الهدف جعل الأوروجوياني يشترك في 13 هدف بآخر 7 مباريات له أمام إيبار بالليجا، حيث نجح في تسجيل 10 وصناعة 3.

ويعتبر إيبار هو أكثر الفرق التي هز شباكها سواريز بالليجا بالتساوي مع ريال بيتيس، ثم ريال مدريد 9، ريال سوسيداد، ديبورتيفو وإسبانيول 8.

وعادل أيضاً سواريز النجم الأسطوري جوسيب ساميتير بتسجيل 184 هدف بقميص برشلونة، في المركز الرابع بشكل عام بتاريخ النادي.

وعلى جانب آخر نجح ميسي في تسجيل 16 هدف في 10 مباريات لعبها أمام نفس الفريق بالليجا، ليصبح إيبار هو الخصم المفضل لنجوم برشلونة.

 

 

 

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