ثنائية ميسي وسواريز تجعل إيبار الخصم المفضل لبرشلونة

انتصار مريح لبرشلونة على مضيفه بالدوري الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

واصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، انطلاقته المميزة مع برشلونة هذا الموسم، بهز شباك إيبار بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

سواريز نجح في تسجيل الهدف الثالث في إيبار، بعد ثنائية أخرى أحرزها أنطوان جريزمان وليونيل ميسي.

الهدف جعل الأوروجوياني يشترك في 13 هدف بآخر 7 مباريات له أمام إيبار بالليجا، حيث نجح في تسجيل 10 وصناعة 3.

🔝 @LuisSuarez9 matches the legendary Josep Samitier with his 184th goal for Barça.

🇺🇾 Puts him joint FOURTH on the all-time list! 👏 pic.twitter.com/ocoMCENVKe — FC (@FCBarcelona) October 19, 2019

ويعتبر إيبار هو أكثر الفرق التي هز شباكها سواريز بالليجا بالتساوي مع ريال بيتيس، ثم ريال مدريد 9، ريال سوسيداد، ديبورتيفو وإسبانيول 8.

وعادل أيضاً سواريز النجم الأسطوري جوسيب ساميتير بتسجيل 184 هدف بقميص برشلونة، في المركز الرابع بشكل عام بتاريخ النادي.

وعلى جانب آخر نجح ميسي في تسجيل 16 هدف في 10 مباريات لعبها أمام نفس الفريق بالليجا، ليصبح إيبار هو الخصم المفضل لنجوم برشلونة.