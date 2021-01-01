ثنائية سانشيز تقود إنتر لإسقاط بارما والانفراد بصدارة الدوري الإيطالي

فوز لم يكن سهلًا على كونتي ورفاقه

عزز فريق إنتر موقعه على صدارة الدوري الإيطالي، بعد الفوز على مضيفه بارما بهدفين مقابل هدف، بالجولة 25 من عمر البطولة.

إنتر لعب اللقاء طامحًا في استغلال تعثر منافسه المباشر ميلان وتعادله مع أودينيزي بهدف لكل فريق بنفس الجولة.

المدرب أنطونيو كونتي دخل بالحارس سمير هاندانوفيتش وأمامه ميلان شكرينيار وستيفان دي فري وأليساندرو باستوني.

وفي الوسط أشرف حكيمي ونيكولو باريلا ومارسيلو بروزوفيتش وكريستيان إريكسن وإيفان بيريشيتش، وبالهجوم الثنائي أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو.

المهمة لم تكن سهلة على إنتر خلال هذه المباراة، حيث تقاسم الاستحواذ والسيطرة مع أصحاب الأرض، وكذلك الفرص كانت متقاربة في التسجيل.

أليكسيس سانشيز استغل حصوله على الفرصة، بتسجيل الهدف الأول لإنتر في الدقيقة 55 بمساعدة من لوكاكو.

دقائق معدودة فقط وبسيناريو مشابه للهدف الأول، سجل سانشيز الثاني لصالح الضيوف من تمريرة حاسمة للوكاكو لتصبح النتيجة 2/0 في الدقيقة 62.

بارما لم يستسلم بعد ثنائية سانشيز، وحاول العودة للقاء من هدف لهيرنان جونيور في الدقيقة 71 ولكنه لم يكن كافيًا لتفادي الخسارة.

النتيجة تضع إنتر على صدارة الدوري الإيطالي بكل أريحية بـ59 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن ميلان الثاني، بينما يأتي يوفنتوس بالمركز الثالث بـ49 نقطة.

وعلى جانب آخر يعاني بارما في المنافسة على الهبوط، حيث يأتي بالمركز التاسع عشر بـ15 نقطة فقط.