ثنائية حاسمة وهاتريك "منسي" .. قصة السومة مع شباك الهلال بالدوري السعودي

السومة .. أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

كلاسيكو ناري في قمة الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بين الأهلي والهلال، الجمعة المقبلة، حيث من سيظفر بال3 نقاط سيكون على قمة الترتيب.

الأهلي أهدر فرصتين من قبل لانتزاع القمة من الهلال المتعثر، ولكن الراقي تعرض للهزيمة في مباراتين متتاليتين أمام التعاون برباعية نظيفة، والقادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبقى في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

وأحد نجوم لقاءات الكلاسيكو بين الأهلي والهلال، هو عمر السومة الذي زار شباك الزعيم في الدوري السعودي للمحترفين في 8 مناسبات سنستعرضها لكم خلال التقرير التالي..

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يعد الهلال في المركز السادس كأكثر الفرق استقبالًا للأهداف من أقدام السومة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ انطلاقة في أواخر الألفية الماضية، خاصًة وأنه الهداف التاريخي للبطولة بعد تجاوز ناصر الشمراني.

1 - بداية حاسمة .. وثنائية الدوري

بدأ السومة قصة أهدافه في مرمى الهلال في موسم 2015 - 2016، بثنائية قاتلة في لقاء الجولة 24 من منافسات البطولة، ليحسم لقب البطولة لصالح فريقه الأهلي في نسخة كانت مليئة بالإثارة والمتعة.

تمكن الهلال من التقدم وقتها عن طريق البرازيلي إدواردو، ولكن عاد مرة أخرى الأهلي عن طريق السوري عمر السومة بثنائية في الدقيقتين 46 و 49 ليقلب الطاولة ويزيد حسين المقهوي الهدف الثالث لفريقه.

بهذا الفوز تمكن الأهلي من خطف لقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2015 - 2016، ويعود لمنصات التتويج بشكل رائع وموسم مثير للغاية.

2 - موسم 2016 - 2017

زار السومة في شباك الهلال في موسم 2016 - 2017 ، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين وقتها، في خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف أمام الهلال.

أحرز المهاجم السوري الهدف الوحيد لفريقه في المباراة في الوقت بدل الضائع ولم يسعفه الوقت في العودة مرة أخرى بالراقي إلى المباراة لتنتهي بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

3 - هاتريك "منسي"

أحرز عمر السومة هاتريك وحيد في مرمى الهلال بالدوري السعودي للمحترفين، ولكنه "منسيًا" بسبب كونه جاء في هزيمة للأهلي بأربعة أهداف مقابل 3 في الجولة الـ14 في منافسات موسم 2018 - 2019.

بدأ السوري أهداف فريقه والمباراة ولكن رد الهلال بأربعة أهداف صادمة للراقي، وعاد العقيد مرة أخرى بهدفين في الدقيقتين 81 و 85 ولكن لم يسعفه الوقت من أجل العودة للتعادل والمنافسة على الـ3 نقاط.

وأصبح بعد هذه المباراة الهلال ضحية من ضحايا السومة في قائمة "الهاتريك" الذي يتصدرها أيضًا كالأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ البطولة بالوقت الحالي.

4 - موسم 2019 - 2020 "ذهاب وعودة"

في لقاء الذهاب في موسم 2019 - 2020 تمكن السومة من زيارة شباك الهلال بالهدف السابع له في الدوري أمام الزعيم، في خسارة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكرر السومة تسجيله في مرمى الهلال في لقاء الإياب بهدف في فوز الفريق بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبذلك .. هل يستمر السومة في التسجيل بمرمى الهلال بالدوري السعودي للمحترفين، ويقود فريقه إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين، أم سيغيب عن التهديف في اللقاء المرتقب، وهل تمديد تعاقده بشكل رسمي يجعل ذهنه صافيًا من أجل كتابة تاريخ كبير ويقود فريقه نحو القمة؟