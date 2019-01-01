ثنائية تركية وتوتنهام غير قابل للقهر في أهم أرقام سبيرز أمام إيفرتون

تعرف على أهم أرقام مباراة إيفرتون اليوم أمام نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة الـ ١١ من الدوري الإنجليزي.

أصبح الهدف الذي سجله اللاعب سينك توسون لصالح إيفرتون هو أكثر هدف يأتي في وقت متأخر من مباريات الدوري الإنجليزي منذ هدف التشيلياني أليكسيس سانشيز لأرسنال ضد بيرنلي في ٢٠١٧.

وكان هدف سانشيز في شباك بيرنلي قد جاء في الدقيقة الـ ٩٧ و١٤ ثانية من عمر اللقاء بينما جاء هدف توسون في الدقيقة الـ ٩٦ و٥٧ ثانية.

واستمر رقم توتنهام المميز الخاص بتسجيل ديلي ألي، فلم يخسر الفريق آخر ٣٩ مباراة في الدوري الإنجليزي سجل فيهم اللاعب أهدافًا وحقق الفوز في ٣١ منهم وتعادل في تسعة.

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وأصبحت تلك هي الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي التي تشهد تسجيل لاعبان تركيان لأهداف بعد هدف لاعب ليستر سيتي كاجلار سويونكو اليوم في شباك كريستال بالاس.

وكان الثنائي تونجاي كريم أوجلو وتونجاي شانلي قد سجلا معًا خلال موسم ٢٠٠٧-٢٠٠٨ بالتحديد في الأول من ديسمبر في ٢٠٠٧

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل آلي لتوتنهام في الدقيقة الـ ٦٣ بينما تعادل توسون بنهاية اللقاء.