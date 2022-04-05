ثلاث ساعات وثلث الراتب ورسالة خاصة .. كواليس آخر اجتماعات تجديد ديمبيلي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل الاجتماع بين ماتيو اليماني المدير الرياضي لبرشلونة وموسى سيسوكو وكيل عثمان ديمبيلي بشأن تجديد الأخير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "تي في 3"، والتي أكدت أن الاجتماع استمر لحوالي ثلاث ساعات، وأن وجهات النظر لم تكن قريبة على الإطلاق.

الاجتماع الذي أقيم في المغرب شهد الكثير من المفاوضات بين الطرفين، لكن لا يبدو أن اتفاقًا وشيكًا قد يحدث بينهما.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، كان موقف نادي برشلونة ثابتًا فيما يتعلق بالأمور المالية مثلما كان قبل أشهر.

النادي الكتالوني يعرض ثلث الراتب الحالي الذي يحصل عليه اللاعب، وهو الأمر الذي لا يلاقي قبولًا لدى وكيله.

لكن في الوقت بعث النادي برسالة خاصة لديمبيلي مفادها أن ذلك العرض ليس بسبب قلة تقدير لقدرات اللاعب الذي يستطيع الحصول على راتب أعلى في مكان آخر، إنما يأتي بسبب الظروف المالية للفريق والتي سيكون عليه التأقلم معها لو أراد أن يكون أحد العناصر في مشروع المدير الفني تشافي هيرنانديز.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له أن يرحل عن صفوف برشلونة بشكل مجاني لأي فريق في الصيف لو لم يجدد.