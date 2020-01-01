ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في اتحاد الكرة المصري

فيروس كورونا يجتاح العالم

كشفت تقارير صحفية، عن إصابات جديدة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بفيروس كورونا عقب شفاء محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن شفاء محمود سعد بعد الخضوع للعلاج وتماثله الشفاء وخروج العينة سلبية مرتين متتاليتين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد المصري قام بإجراء بعض التحاليل للمخالطين داخل اتحاد الكرة.

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وأكدت التقارير أن هناك 3 حالات إيجابية، و20 ثبتت سلبية تحاليلهم خلال الساعات الأخيرة بعد حملة الاطمئنان على الموظفين داخل الاتحاد.

وانتشر فيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء العالم، وتسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية وبدأ البعض في العودة تدريجيًا.

وكانت زوجة أحمد فتحي لاعب منتخب مصر والأهلي قد أعلنت منذ ساعات إصابتها وبناتها بفيروس كورونا.