ثلاث إصابات بطعنات في شغب جماهير لاتسيو وساليرنيتانا

كشفت تقارير صحفية اليوم أن مواجهات بين الجماهير بين لاتسيو وساليرنيتانا بالدوري الإيطالي أدت للعديد من الخسائر في مساء الأحد.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ستار"، والتي أكدت وفقًا لتقارير أن ثلاثة من الجماهير تعرضوا للطعن خارج ملعب أولمبيكو الخاص بلاتسيو.

وكان لاتسيو قد حقق الفوز في لقاء الأحد بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة كان من المفترض أن تكون احتفالية بعد تكريم تشيرو إيموبيلي قبل اللقاء.

وأوضحت أن التوتر كان يتصاعد قبل اللقاء بيوم بين جماهير الفريقين، وهو ما أدى إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت خارج الملعب.

وتجمهرت مجموعة من مشجعي لاتسيو وأحاطوا بنظرائهم الضيوف من جماهير ساليرنيتانا ليتعرض ثنائي منهما للطعنات ويهرب ثمانية.

وتعرض شخص إضافية للطعنات في وقت لاحق خارج ملعب الأولمبيكو بعيدًا عن ذلك التجمع، ليكون الإجمالي ثلاثة مشجعين.

جدير بالذكر أن كل ذلك وقع بالرغم من وجود لافتات في الملعب عن طريق جماهير لاتسيو كتبت عليها: "لا للعنصرية ولا للعنف ولا للسياسة في الملاعب، فليحيا لاتسيو للأبد".







