ثلاثي فالنسيا على رادار مانشستر يونايتد للانتقالات الشتوية القادمة

هل سيدعم الشياطين صفوفهم بأحد اللاعبين في يناير؟

أشارت تقارير صحفية، إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يراقب وضع ثلاثي فالنسيا الإسباني قبل سوق الانتقالات الشتوية القادم.

إدارة الشياطين الحمر، تتابع وضع الثلاثي جوزيه جايا، وكارلوس سولير وفيران توريس.

الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد، هو جايا الظهير الأيسر للخفافيش خلال السنوات الماضية، لشغل مركز الظهير مع لوك شاو.

وأشارت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد سيعمل على التعاقد مع أحد اللاعبين خلال سوق الانتقالات القادم.

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سولير أيضاً سيكون أحد الحلول لأزمة خط الوسط في صفوف مانشستر يونايتد، خاصة أن اللاعب كان على رادار الفريق منذ فترة.

أما بالنسبة لآخر اللاعبين، تعتبره إدارة الفريق الإنجليزي بديلاً أرخص من جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الهدف الأساسي للفريق في الصيف القادم.