ثلاثية رودريجو تقود فالنسيا لقلب الطاولة وبلوغ نصف نهائي كأس الملك

أحداث مثيرة كذلك بعد صافرة النهاية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قلب فالنسيا الطاولة على ضيفه خيتافي مساء الأربعاء وانتصر عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ربع نهائي كأس الملك، في لقاء شهد أحداث مثيرة واشتباكات عدة بين الطرفين.

ويدين فالنسيا بانتصاره لمهاجمه الدولي الإسباني رودريجو الذي سجل ثلاثية، منها هدفين خلال دقيقة واحدة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالشوط الثاني.

وفاجيء خورخي مولينا الجميع عندما افتتح التسجيل للضيوف مع الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ليصبح مجموع المبارتين هدفين نظيفين لصالح خيتافي.

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ولكن نجح رودريجو في تقليص الفارق عند الدقيقة الواحدة والستين، ثم تعرض داكونام أورتيجا للطرد من جانب خيتافي ليعيد الأمل لأصحاب الأرض.

واحتسب الحكم سبع دقائق من الوقت بدل الضائع، نجح فيها رودريجو بإضافة هدفين آخرين أشعلا ملعب "ميستايا" وغضب الضيوف، إذ تحولت المباراة لساحة عراك بين الفريقين.

وتعرض مختار دياكابيه، لاعب فالنسيا للطرد، كما أُصيب جابرييل باوليستا، مدافع الخفافيش على مستوى الوجه وسالت دمائه في مشاهد مؤسفة بعد المباراة.

وتستكمل لقاءات ربع النهائي بمباراة برشلونة وإشبيلية، وريال بيتيس مع إسبانيول مساء الأربعاء، بينما تختتم الخميس بلقاء ريال مدريد وجيرونا.