ثلاثة أسماء هي الحل .. فهل يتدخل مانشستر سريعًا لإنقاذ موسمه؟

على إدارة الشياطين إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم

يمر مانشستر يونايتد هذا الموسم، بفترة صعبة بسبب تذبذب الأداء وتراجع النتائج وعدم ثبات المستوى، وابتعاد الفريق عن منصات التتويج التي اعتاد عليها.

إدارة الشياطين الحمر، قامت بإجراء بعض التدعيمات على صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بالتعاقد مع هاري ماجواير ووان بيساكا ودانييل جيمس، ولكن يبدو أن هذا لم يكن كافياً لتلبية طموحات الجماهير.

أكثر ما يعاني منه الفريق هذا الموسم بشكل واضح هو الجانب الهجومي، الذي لم يقدم المطلوب منه، مع وجود لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص مانشستر يونايتد.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تمنى الجماهير أنفسها بتحسين وضع الفريق بالتعاقد مع أهداف محددة قادرة على التغيير وإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم، بعد تأكد استحالة منافسة الفريق على لقب البريميرليج.

هناك ثلاثة أسماء مطروحة على طاولة إدارة الشياطين، للتعاقد معها سواء في يناير أو الصيف المقبل، ولكن بالطبع سرعة التعاقد معهم في الانتقالات الشتوية القادمة ستفيد الفريق كثيراً هذا الموسم.

إيمري تشان

متوسط ميدان يوفنتوس الإيطالي، خرج من حسابات ماوريتسيو ساري مدرب الفريق، وتقلصت فرص مشاركته بشكل واضح مما جعله يطلب الرحيل عن السيدة العجوز.

في ظل تراجع مستوى فريد وإصابة ماتيتش وقلة خبر الشاب سكوت ماكتومناي، قد يكون اللاعب الألماني صاحب الـ 25 عاماً حلاً مناسباً للشياطين لخبرته واعتياده على الملاعب الإنجليزية منذ أن كان في ليفربول.

مع تقدم سن ماتيتيش، وقلة خبرة ماكتومناي ومزاجية بوجبا، سيكون صاحب الـ 25 عاماً، حلاً مثالياً لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي وسيقوم بحل الكثير من الأمور المعقدة في وسط ميدان الفريق.

إيرلينج هالاند

السنوات الأخيرة للشياطين الحمر، شهدت افتقاد الفريق للمهاجم القناص الذي يحول أنصاف الفرص إلى أهداف، فبعد مهاجمين مثل واين روني ورود فان نيلستروي وفان بيرسي وغيرهم، قلت نسبة تحويل الفرص لأهداف بالنسبة للفريق.

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المهاجم النرويجي الشاب قد يكون حلاً مثالياً في الوقت الحالي، خاصة في ظل قوة العلاقة التي تجمعه مع النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق.

جادون سانشو

الإنجليزي الشاب لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، هو الحلقة الناقصة لمركز الجناح الأيمن بالنسبة لمانشستر يونايتد خاصة مع صغر سنه، وهذا ما يتوافق مع سياسة إدارة الفريق الحالية

ولكن المشكلة الكبرى التي ستواجه الشياطين في التعاقد صاحب الـ 19 عاماً، هي وضع مانشستر الحالي واحتمالية عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، مما سيتوجب على إدارة الفريق تقديم ضمانات كبيرة ليوافق على الانضمام لهم.

والآن ومع وجود ميزانية ضخمة مع مانشستر يونايتد، الفريق أمامه فرصة ذهبية في يناير القادم يجب عليه أن يستغلها لإسعاد الجمهور وتحسين وضع الفريق بأسرع ما يمكن.