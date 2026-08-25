"ثاني أكبر الدوريات مساهمة في كأس العالم".. والد رايندرز يكشف كواليس انتقاله للقادسية: المال ليس كل شيء ولم يكن سعيدًا في مانشستر سيتي!

تحدث مارتن رايندرز إلى صحيفة ألخيمين داخبلاد شارحاً بالتفصيل قرار ابنه تيجاني رينديرز باللعب لنادي القادسية في السعودية. وبحسب قوله، فإنه رغم اهتمام العديد من الأندية، لم تكن هناك خيارات متاحة تقريباً.

كان أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وجلطة سراي ونيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست أيضاً في السباق للتعاقد مع رايندرز، لكن مانشستر سيتي أصرّ على تلبية السعر المطلوب البالغ نحو 60 مليون يورو. وكانت الحقيقة أن القادسية كان النادي الوحيد القادر على ذلك.

يقول الأب مارتن: "نتفهّم تماماً أن الأمر يثير التساؤلات. لكن تيجاني لم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان. طلب مانشستر سيتي مبلغ انتقال لم يكن أحد في أوروبا قادراً على دفعه أو راغباً فيه. ونتيجة لذلك يلعب هنا."

ومع ذلك، لم يكن المال هو الدافع الوحيد لرينديرز للانتقال إلى الشرق الأوسط. يقول الأب مارتن: "لم يصبح المال عاملاً إلا عندما تبقّى خياران من الناحية الرياضية: البقاء في مانشستر سيتي وعدم الشعور بالسعادة هناك بسبب دوره الجديد في مركز رقم 10 مع احتمال الجلوس على مقاعد البدلاء بشكل أكبر. أو اللعب في كل مباراة مع القادسية بمتعة في مركز يناسبه".









ويتابع: "في المرتين الأوليين قلنا للقادسية 'لا' لم يكن في ذهن تيجاني الذهاب إلى الشرق الأوسط. كنا لا نزال نأمل في أتلتيكو، لكنهم انسحبوا نهائياً وعاد القادسية. قدّموا عرضاً عبر مكالمة فيديو. بعد ذلك ذهبنا لنطّلع على الأمور هناك أيضاً. إنهم يريدون أن يصبحوا أكبر وأفضل نادٍ في آسيا".

ويدرك الأب والابن: "بالطبع المستوى أقل مما هو عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يعد دوري ميكي ماوس أيضاً. إنه مبلغ هائل من المال، لا يُصدّق حقاً. بالطبع يلعب ذلك دوراً، ولا داعي لأن نتظاهر بعكس ذلك".

لا يتوقع رايندرز أن يختفي من الحسابات في المنتخب الهولندي، كما كان سيحدث في عهد رونالد كومان، لكنه لم يكن على تواصل مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وأضاف: "لا، نعرف فقط ما كانت عليه الصورة في كأس العالم الأخير: بعد الدوري الإنجليزي الممتاز، كان الدوري السعودي هو الذي قدّم أكبر عدد من لاعبين كأس العالم. وفي منتخبات مثل فرنسا والمكسيك والمغرب والسنغال كان هؤلاء أيضاً أساسيين".

أما ما ستكون عليه الصورة في عهد تشافي، فعلينا أن ننتظر لنرى. مساء الاثنين قدّم رايندرز بطاقة تعريفه بالفعل، حين سجّل هدفه الأول للقادسية في مباراة الدوري أمام نيوم.