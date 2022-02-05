ثأر لا ينتهي .. قلق في برشلونة من تعامل الجماهير مع ديمبيلي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود حالة كبيرة من القلق داخل أروقة نادي برشلونة بسبب عثمان ديمبيلي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني يعاني من القلق بسبب التعامل المنتظر من الجماهير مع اللاعب الفرنسي.

وكانت المفاوضات بين برشلونة وديمبيلي قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن طالب وكيل أعماله براتب فلكي.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة قد قرر أن يستعين بخدمات ديمبيلي في الأشهر المتبقية من عقده.

وأوضحت الصحيفة أن رد فعل الجماهير في ملعب كامب نو على ديمبيلي لن يكون هينًا على اللاعب، بسبب ماضيه معهم.

وتسبب ديمبيلي في العديد من المشكلات لبرشلونة، سواء بغيابه المستمر بسبب الإصابة أو لتسببه في عدم عودة نيمار وكثرة الأموال التي دفعت في صفقة جلبه للنادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن اللاعب يستطيع التفاوض مع أي فريق على أن يرحل له مجانًا في الصيف.