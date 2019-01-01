ثأر جوارديولا ومانشستر سيتي المشترك .. تاريخ مواجهات حافل ضد ريال مدريد

تعرف على تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بيب جوارديولا ومانشستر سيتي قبل المباراة الهامة بينهما في دوري أبطال أوروبا.

أقيمت اليوم قرعة دور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية وهي القرعة التي شهدت الكثير من المواجهات القوية.

ومن ضمن تلك المواجهات القوية جاءت مباراة صعبة للغاية بين ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة ومانشستر سيتي حامل آخر لقبين في الدوري الإنجليزي.

في الأسطر المقبلة سنستعرض تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي وريال مدريد وبيب جوارديولا:

مواجهات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

تواجه الفريقين من قبل في أربعة لقاءات بدوري أبطال أوروبا، لم يحقق فيهم مانشستر سيتي أي فوز على نظيره الإسباني.

بينما فاز ريال مدريد في مواجهتين واحدة بثلاثة أهداف لهدفين في ٢٠١٣، والأخرى بهدف نظيف كان عكسيًا وصعد لنهائي عام ٢٠١٦.

مواجهات جوارديولا ضد مانشستر سيتي

ريال مدريد يعد من الخصوم المفضلين لبيب جوارديولا، بالأخص بسبب فترته مع برشلونة التي شهدت تفوقًا كاسحًا له لم يخسر فيه سوى مرتين من أصل ١٢ مباراة.

جوارديولا فاز بالستة والخمسة على ريال مدريد بين ٢٠٠٩ و٢٠١١ وفرض سيطرة غير مسبوقة لبرشلونة على مباراة الكلاسيكو خلال تلك الفترة.

حقق المدرب الإسباني الفوز في تسعة لقاءات على ريال مدريد كان آخرهم في ٢٠١٢ بكأس ملك إسبانيا، بينما خسر أربعة بشكل إجمالي.

صدامات بالجملة في قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سجلت الفرق الخاصة ببيب جوارديولا ٣٣ هدفًا في مواجهة ريال مدريد خلال تلك المواجهات الـ ١٧ بينما تلقت شباكهم ٢٠ هدفًا.

جدير بالذكر أن تلك المواجهة ستكون الأولى لبيب جوارديولا على الإطلاق أمام ريال مدريد منذ مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ٢٠١٣ الذي خسره برباعية نظيفة على أرضه مع بايرن ميونخ.