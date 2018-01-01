تييري هنري يقدم درسًا في الانضباط للاعبه الشاب

تييري هنري ليس مدربًا في الملعب فقط، هناك أشياء أخرى تحتاج المدرب خارج الملعب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعطى المدرب الفرنسي الشاب تييري هنري درسًا في الانضباط والسلوك المتحضر للاعبه الشاب وحارس مرماه لويك باديشتايل وللجميع خلال نهاية المؤتمر الصحفي الذي ظهرا فيه أمام وسائل الإعلام. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان هنري قد ظهر إلى جانب حارسه الشاب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة موناكو أمام بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبعد نهاية المؤتمر الصحفي قام تييري هنري ومعه لويك باديتشايل من أجل مغادرة القاعة، وقبل المغادرة ترك باديتشايل كرسيه دون أن يرجعه إلى مكانه، مما عطل حركة هنري الذي لم يترك الموقف يمر مرور الكرام.

لقطة راقية من تيري.. مدرب داخل الملعب وخارجه 👨‍🏫

هنري يسير على الطريق الصحيح.. الإلتزام شيء لا يقبل النقاش بينه وبين لاعبيه! 👏 pic.twitter.com/rp9COVMWKT

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وبعد ذلك، قام هنري في إعطاء لاعبه درسًا في الانضباط الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من أساسيات لاعب كرة القدم، حيث دعاه ليعود ويعيد كرسيه إلى مكانه، وهذا ما فعله باديتشايل بالفعل.

ووبخ هنري لاعبه خلال ذلك على تصرفه الأول، قبل أن يعتذر الحارس الشاب لمدربه ويغادران القاعة سويًا، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات وتم نشره على جميع النطاقات وسط إشادات كثيرة بتصرفات تييري هنري.

يذكر أن موناكو كان قد غادر منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي قبل هذه الجولة، وذلك بعد حصده نقطة واحدة فقط من خمس مباريات، ليحتل المركز الأخير في مجموعته بفارق 4 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث كلوب بروج البلجيكي.