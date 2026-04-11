حقق يوفنتوس مكاسب رائعة يوم السبت في الدوري الإيطالي. فقد فاز فريق المدرب لوتشيانو سباليتي بصعوبة وبنتيجة 0-1 على منافسه أتالانتا، وبفضل هذه النقاط الثلاث قفز متجاوزًا كومو إلى المركز الرابع. ويملك كومو، الذي يتأخر بنقطتين، مباراة يوم الأحد أمام إنتر. أما أتالانتا صاحب المركز السابع، الذي يتأخر بدوره بسبع نقاط عن يوفنتوس، فتبدو فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعيدة.

وعلى جانب يوفنتوس، لم يكن هناك مكان في التشكيلة الأساسية لتوين كوبماينرس. ودخل النجم السابق لأتالانتا بديلاً قبل عشرين دقيقة من النهاية، وتعرض عند دخوله لصافرات استهجان كثيفة من جماهير أصحاب الأرض، التي لم تغفر للهولندي قط الطريقة التي فرض بها انتقاله إلى يوفنتوس في عام 2024.

كانت البداية في بيرغامو بلا شك لصالح أتالانتا، الذي صنع خلال تسع دقائق فقط فرصتين ممتازتين. وجاءت الفرصة الأولى لنيكولا زاليفسكي الذي سدد بجوار القائم بقليل. وبعد دقيقتين ارتقى جورجيو سكالفيـني وسدد برأسه في العارضة.

واصل أتالانتا أفضليته في الشوط الأول، وإن كانت الفرص الكبيرة الحقيقية كما في الدقائق الافتتاحية لم تتكرر لفترة. وفي المقابل لم يتجاوز يوفنتوس محاولات بعيدة المدى غير ناجحة.

وقبيل نهاية الشوط الأول ضغط أتالانتا مجددًا بقوة، لكن شارل دي كيتيلاري لم يوجه ضربته الرأسية نحو المرمى، فيما أرسل نيكولا كرستوفيتش تسديدته الطائرة من داخل المنطقة بمحاذاة القائم من الجهة الخاطئة بالنسبة له.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني جاء الهدف أخيرًا. إذ أخطأ حارس أتالانتا ماركو كارنيسيكّي تمامًا في تقدير عرضية، ليستغل جيريمي بوغا الموقف على أفضل نحو ويسددها بقوة إلى الشباك: 0-1.

على الرغم من ذلك الهدف، لم يتغير الكثير في مجريات اللعب. بقيت أتالانتا الفريق الأفضل، من دون أن تستغل فرصها. فتدخل حارس يوفنتوس ميكيلي دي غريغوريو جيدًا لمنع بيرات جيمسيتي من التسجيل، كما سدد جاكومو راسبادوري بجوار المرمى من وضعية سانحة.

وأهدر يوفنتوس بدوره فرصة جيدة عبر كيفرين تورام، الذي سدد من مسافة قريبة فوق العارضة، لكن أتالانتا كانت الطرف الأبرز. غير أن جماهير أصحاب الأرض لم تتمكن من الاحتفال بهدف، وبهذا يتكبد فريق رافاييلي بالادينو خسارة قد تكون حاسمة على صعيد دوري أبطال أوروبا: 0-1.