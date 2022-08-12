تين هاج يعلق على أنباء زياش ويحسم موقف رونالدو أمام برينتفورد

المهاجم البرتغالي شارك كبديل الجولة الماضية

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن موقف المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة أمام برينتفورد بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

مستقبل رونالدو يظل محل الكثير من التكهنات في الفترة الأخيرة، بسبب رغبة اللاعب الصريحة في الرحيل عن الشياطين الحمر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي لمواجهة برينتفورد، المقامة، غدًا، السبت، تطرق تين هاج إلى ملف رونالدو وكذلك موقف ناديه من سوق الانتقالات الصيفية.

ماذا قال تين هاج عن رونالدو؟

المدرب الهولندي قال للصحفيين:"حظى بأسبوع جيد في التدريبات، ولعب لمدة نصف ساعة وظهر قبلها في شوطين خلال مباراتين بالفترة التحضيرية".

وأضاف:"سنرى موقفه من الظهور كأساسي ضد برينتفورد وسنحسم القرار النهائي غدًا قبل المباراة".

وأما عن باقي اللاعبين:"أنتوني مارسيال لن يشارك غدًا وكذلك فيكتور لينديلوف، عودتهما ستتأجل لوقت آخر بسبب عدم اكتمال جاهزيتهما".

هل يتعاقد يونايتد مع لاعبين جدد؟

يعتبر ملف الانتقالات من الموضوعات الشائكة في مانشستر يونايتد، بسبب ارتباط النادي بالعديد من اللاعبين مثل حكيم زياش وفرينكي دي يونج وماورو إيكاردي وغيرهم.

وقال تين هاج خلال حديثه:"يجب علينا الحصول على تشكيل أفضل قبل حلول شهر سبتمبر وأنا مقتنع أننا سنقوم بذلك".

وعن الأسماء التي ارتبط بها النادي مؤخرًا:"أنا سعيد جدًا بما تقوم به إدارة النادي في الوقت الحالي، نحن نتعاون بشكل جيد جدًا، وبالنسبة للأسماء فلن أتحدث عن أي فرد أو أي لاعبين متعاقدين مع أندية أخرى".