تين هاج يسعى لإعادة ثنائية دي ليخت ودي يونج في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود ثورة في تشكيلة مانشستر يونايتد قد يقوم بها المدرب الجديد إريك تين هاج.

وكان فريق الشياطين الحمر قد أعلن تولي الهولندي المسؤولية منذ بداية الموسم المقبل، على أمل تحسن الأوضاع معه وبناء مشروع جديد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن التغيرات القادمة ستشمل بعض الأسماء الراحلة، ولاعبون جدد قد شاركوا من قبل مع تين هاج في أياكس.

صفقة قديمة جديدة!

أوضح التقرير أن أحد المراكز الذي يرغب المدرب الهولندي في تعزيزها في فريق مانشستر يونايتد هي خط الدفاع.

حيث يقدم هاري ماجواير أداء متواضع منذ بداية الموسم، جعل جمهور النادي يغضب منه بشدة لدرجة أنه هدد بالقتل.

فيما لم يظهر رافاييل فاران بالشكل المطلوب حتى الآن، مما جعل مدرب أياكس يرغب في ضم لاعبه السابق دي ليخت من يوفنتوس.

فعلى الرغم من صعوبة تحقيق الصفقة وسط حاجة اليوفي للإبقاء على نجمه، والاهتمامات الأخرى بالمدافع إلا أن التقرير أشار أن تين هاج سيحاول جلبه.

متوسط الميدان

أشارت العديد من التقارير في الفترة الماضية لرغبة مانشستر يونايتد في تعزيز صفوف منتصف ميدانه، خاصةً بعد رحيل بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش المحتمل.

حيث يتوق تين هاج إلى استعادة جوهر مشروعه الجديد وهو لاعب سابق تدرب بالفعل معه في أياكس أمستردام وهو فرينكي دي يونج.

ففي ظل حاجة برشلونة لإتمام بعض الصفقات قد يدخل اليونايتد في المفاوضات لأجل جلب متوسط الميدان الهولندي الشاب.

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