تين هاج يحذر من تراجع مانشستر يونايتد قبل مواجهة آرسنال

تين هاج يتحدث قبل موقعة آرسنال في البريميرليج

حذر إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد من أن أداء فريقه سينخفض ​​أحيانًا كجزء من دورة حياة كرة القدم.

عانى يونايتد من هزيمتين متتاليتين أمام برايتون وبرينتفورد في بداية الموسم، لكن تين هاج غير الأمور في النادي بفوزه بثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي على ليفربول وساوثامبتون وليستر سيتي.

فاز فريق الشياطين الحمر في آخر مباراتين لهما بنتيجة 1-0، وأظهر فريق الهولندي تين هاج صلابة دفاعية قوية حيث لم تهتز شباكه في آخر لقائين، بينما يواجه تحدى كبير أمام آرسنال اليوم الأحد.

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وأضح تين هاج في حديثه قبل تلك المباراة التى ستقام على ملعب أولد ترافورد، أنه من الوارد رؤية الفريق متراجعًا في بعض الأوقات.

قال تين هاج إلى الموقع الإلكتروني لمانشستر يونايتد: "يتعلق الأمر دائمًا بالفوز في أعلى مستوى في كرة القدم، لكن لدينا النية للعب بشكل جيد ونرى أننا نتحسن وعلينا الاستمرار في لعب تلك المباراة تلو الأخرى".

وأضاف: "بعض المباريات ستشهد انخفاض في المستوى ولكن هذا أمر طبيعي في هذه العملية، ولكن طالما أن النمط مرتفع فهذا ما نهدف إليه ونعمل من أجله ما نرأه هو أن الجميع يدعم طريقة اللعب هناك روح جيدة".

وأردف: "اللاعبون يعملون من أجل بعضهم البعض وهناك استعداد للعمل مرة أخرى ودعم بعضهم البعض، ويمكنك أن ترى أنه من الصعب خلق فرص ضدنا لذلك من الصعب التغلب علينا وهذا ما أحبه".

وأتم قائلًا: "وكذلك طريقة لعبنا الكرة والاستحواذ سوف تستمر في التحسن في المواقف ومن مباراة إلى أخرى".