تين هاج يتصل بدي يونج عدة مرات لإقناعه بالانضمام لمانشستر يونايتد

يبدو أن المدرب الهولندي مصر على ضم فرينكي دي يونج من برشلونة لصفوف مانشستر يونايتد.

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد مصر على ضم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي أوريول دومينيك العامل في إذاعة "أونزي" ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث أكدا أن المدير الفني الجديد للفريق معجب للغاية بمواطنه.

وأوضح أوريول أن إريك تين هاج قام بالاتصال بدي يونج عدة مرات من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الشياطين الحمر.

وشرح المدرب الجديد للفريق مشروعه في صفوف مانشستر يونايتد وحاول أن يقنع دي يونج بدوره في ذلك المشروع، لكن رد لاعب برشلونة كان سلبيًا، حيث يسعى للعب دوري أبطال أوروبا.

ويتمتع الثنائي بعلاقة طيبة للغاية منذ أن كانا يعملان سويًا في صفوف أياكس، ويريد تين هاج أن يعيد علاقة العمل تلك من جديد.

وكان أياكس قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وغادر البطولة بعودة مذهلة لتوتنهام الذي خسر النهائي أمام ليفربول.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة يريد أن يبيع اللاعب للحصول على التمويل اللازم لصفقات في مراكز أخرى.