تين هاج منفعلًا على لاعب وسط يونايتد: "ما هذا الهراء؟!".. وجماهير الفريق تطالب بدي يونج

المدرب الجديد لليونايتد ليس مستعدًا لمخالفة تعليماته بسهولة!

يبدو أن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لن يكون متسامحًا مع نجومه الذين لا ينفذون تعليماته، وقد بدأ ذلك بوضوح في فترة الموسم التحضيري.

مانشستر يونايتد واجه كريستال بالاس في لقاء ودي تحضيري استعدادًا للموسم الجديد وفاز عليه 3-1.

سجل لفريق ملعب أولد ترافورد كل من أنتوني مارتيال وجادون سانشو وماركوس راشفورد، بينما سجل جويل وورد هدف بالاس الوحيد في المباراة التي أقيمت في أستراليا.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، وصلت الكرة في تمريرة أرضية إلى الحارس ديفيد دي خيا الذي أرسل كرة طولية إلى منتصف ملعب بالاس، وحينها كان على اللاعب الصاعد تشارلي سافاج أن يفتح له زاوية تمرير وهو ما لم يحدث لذلك اضطر الإسباني إلى إرسال كرة طولية.

رد فعل تين هاج أتى فوريًا، قال بوضوح ومما سمع عبر شاشات النقل الاعتيادية: "تشارلي.. تشارلي.. ما هذا الهراء الذي تفعله؟!".

Erik ten Hag screaming "WHAT THE F**K ARE YOU DOING?"



This man won't settle for average. Ruthless!!! #mufcpic.twitter.com/xifRpHOj8W — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 19, 2022

انهالت ردود الفعل من مشجعي مانشستر يونايتد حول تلك اللقطة، الذين ذهب الكثير منهم إلى أن تين هاج ومانشستر يونايتد يحتاجان إلى فرينكي دي يونج بشكل عاجل حتى لا يسقط الفريق في مثل هذه الفخاخ خلال الموسم المقبل.

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