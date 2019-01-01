تين كات: ليس علينا أي ضغوط أمام لوكوموتيف.. ولاعبه: سنلعب بكل حذر

الوحدة يحتاج لنقطة وحيدة للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستهدف تين كات؛ المدير الفني للوحدة الإماراتي، الثلاث نقاط خلال مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي، مشددًا على صعوبة المباراة وأهمية الفوز في الوقت ذاته.

الوحدة يستضيف الفريق الأوزبكي، غدًا الثلاثاء، على استاد آل نهيان، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال تين كات، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة صعبة على الفريقين، لكن نحن لن نلعب تحت ضغوط، سيكون هدفنا الثلاث نقاط فقط، وإن كنا سنعاني من عدد من الغيابات أبرزها الغافري وأحمد علي، لكن لا بديل عن الفوز".

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وفي المؤتمر نفسه، أضاف تشانج رم؛ مجترف الفريق: "هدفنا التأهل وسنقاتل من أجل الفوز، وإن كنا لا نعلم جيدًا مدى خطورة لوكوموتيف، لكننا سنتعامل بكل حذر مع الخصم".

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريق بأوزباكستان كان لوكوموتيف قد فاز بها بثنائية نظيفة.

ويتصدر الوحدة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، يليه اتحاد جدة بسبع نقاط، ثم لوكوموتيف ثالثًا بأربع نقاط، وأخيرًا الريان القطري ثلاث نقاط.