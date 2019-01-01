تين كات يقرر إلغاء معسكر الشرقية استعدادًا للاتفاق

مدرب الاتحاد يلغي معسكر الشرقية

قرر الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السعودي، إلغاء معسكر الفريق في المنطقة الشرقية، حيث رفض فكرة السفر لإقامة المعسكر.

إدارة الاتحاد كانت تخطط لإقامة معسكرًا في المنطقة الشرقية، قبل 5 أيام من مواجهة الاتفاق، في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

قرار تين كات جاء بعدما تقرر أن يتم تأجيل الجولتين الـ11 و 12 ضمن منافسات الدوري السعودي، ليتم إيقاف المسابقة بعد الجولة القادمة.

تين كات قرر السفر إلى المنطقة الشرقية، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، قبل المباراة بيومين فقط، من أجل خوض معسكرًا قصيرًا قبل المباراة.

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المدرب الهولندي كان منح لاعبي الاتحاد راحة من تدريباتهم مساء الأثنين، بعد التدريب على فترتين، استعدادًا لمواجهة الاتفاق.

مواجهة الاتفاق ستكون الأولى للجهاز الفني الجديد للاتحاد، بقيادة الهولندي تين كات، الذي تولى المسؤولية خلفًا للتشيلي لويس سييرا.

الاتحاد تعاقد مع تين كات، ليتولى المسؤولية بدلًا من المدرب الوطني محمد العبدلي، الذي قاد العميد بشكل مؤقت، بعد رحيل سييرا عن تدريب الفريق.