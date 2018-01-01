تيفيز يرفض الاعتزال: سأحاول مجدداً لأجل الليبرتادوريس

حب تيفيز لبوكا أقوى من عمره المقترب من العام الخامس والثلاثين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كارلوس تيفيز نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني أنه لن يعتزل في الوقت الحالي عكس المتوقع على مر الأشهر الماضية.

وقال تيفيز في لقائه مع راديو لا ريد:"الجماهير تحلم بالعودة إلى نهائي كأس ليبرتادورس والفوز به، مثلي تماماً". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف:"لا يمكنني الرحيل قبل أن أكمل مهمتي، لذلك سأبقى وأحاول في العام المقبل".

وأوضح:"كان بإمكاني الاعتزال والاستمتاع بالحياة مع عائلتي، ولكني قررت الاستمرار لأني مشجع لبوكا قبل أي شيء".

وتابع:"أنا أحب هذا النادي وهذا القميص يستحق محاولة الفوز بهذا الكأس مرة أخرى".

وكان بوكا قد خسر إياب نهائي القرن على يد الغريم ريفر بليت 3-1 (5-3 بمجموع المباراتين)، في المباراة التي شهدت مشاركة متأخرة لتيفيز بالشوط الثاني من الوقت الإضافي.