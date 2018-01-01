النتائج المباشرة
كوبا ليبيرتادورس

تيفيز يرفض الاعتزال: سأحاول مجدداً لأجل الليبرتادوريس

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
حب تيفيز لبوكا أقوى من عمره المقترب من العام الخامس والثلاثين..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد كارلوس تيفيز نجم بوكا جونيورز الأرجنتيني أنه لن يعتزل في الوقت الحالي عكس المتوقع على مر الأشهر الماضية.

 

وقال تيفيز في لقائه مع راديو لا ريد:"الجماهير تحلم بالعودة إلى نهائي كأس ليبرتادورس والفوز به، مثلي تماماً".

اختيارات المحررين

وأضاف:"لا يمكنني الرحيل قبل أن أكمل مهمتي، لذلك سأبقى وأحاول في العام المقبل".

وأوضح:"كان بإمكاني الاعتزال والاستمتاع بالحياة مع عائلتي، ولكني قررت الاستمرار لأني مشجع لبوكا قبل أي شيء".

وتابع:"أنا أحب هذا النادي وهذا القميص يستحق محاولة الفوز بهذا الكأس مرة أخرى".

وكان بوكا قد خسر إياب نهائي القرن على يد الغريم ريفر بليت 3-1 (5-3 بمجموع المباراتين)، في المباراة التي شهدت مشاركة متأخرة لتيفيز بالشوط الثاني من الوقت الإضافي.

الموضوع التالي:
ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف
الموضوع التالي:
رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل
الموضوع التالي:
بالأرقام | ماذا قدم أليسون لليفربول قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية
إغلاق